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12 липня 2019, пʼятниця, 10:00 32
Президент 2019-07-12T13:45:04+03:00
Українські Новини
Указ Порошенка "Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів" буде скасовано, - Рябошапка

Указ Порошенка "Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів" буде скасовано, - Рябошапка

Заступник голови Офісу президента України Руслан Рябошапка повідомив, що Президент Володимир Зеленський планує скасувати указ свого попередника про місцеві суди.

Про це він сказав Українським Новинам.

Чиновник повідомив, що з високою часткою ймовірності указ попереднього президента Петра Порошенка «Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів» буде скасовано.

"Ми будемо вирішувати питання з указами по окружним судам. Думаю, що скасуємо", - зазначив Рябошапка.

Він повідомив, що це питання опрацьовується в рамках роботи комісії з питань правової реформи, створеної при Президентові України.

Крім того, заступник голови Офісу Президента підкреслив, що в команді Зеленського мають намір вирішити ситуацію навколо Верховного суду України.

"Комісія з питань правової реформи буде також вирішувати питання по Верховному суду України. Скасовувати (ліквідувати) його ми точно не будемо. Це все буде розглядатися в рамках судової групи. (Буде у нас один Верховний суд?) Комісія вирішить – які пропозиції подати Президентові. Але, за Конституцією він у нас один. У нас не може бути два найвищих судових органа. Цю ситуацію ми вирішимо", - підкреслив Рябошапка.

Як повідомляли Українські Новини, Рябошапка повідомив, що Володимир Зеленський планує внести у Верховну Раду новий законопроект про судову реформу.

Депутат Верховної Ради Сергій Власенко (Батьківщина) вважає, що ситуацію з двома Верховними судами в Україні потрібно обов'язково вирішити, оскільки це абсурд.

Зеленський створив Комісію з питань правової реформи.

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