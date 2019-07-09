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09 липня 2019, вівторок, 19:56 13
Політика 2019-07-09T23:30:02+03:00
Українські Новини
В Україні має бути один легітимний Верховний суд, - Власенко

В Україні має бути один легітимний Верховний суд, - Власенко

Депутат Верховної Ради Сергій Власенко (Батьківщина) вважає, що ситуацію з двома Верховними судами в Україні потрібно обов'язково вирішити, оскільки це абсурд.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Ситуація в країні абсолютно абсурдна з тієї точки зору, що формально юридично існують два Верховних суди. Перший - Верховний суд, який, на мій погляд, Порошенко незаконно створив. Другий - Верховний суд України, який не ліквідований на сьогоднішній день. Так, він не відправляє правосуддя, але це нічого не означає. У країні два Верховних суду і це питання треба в якийсь спосіб вирішити, щоб в Україні був один легітимний Верховний суд", - сказав він.

Нардеп зазначив, що як він буде називатися - Верховний суд або Верховний суд України, є вже другорядним питанням.

Як повідомляли Українські Новини, справу про можливу незаконну ліквідацію Верховного Суду України закрили. КС ще 21 листопада розглянув матеріали про конституційність ліквідації Верховного суду України і перейшов до не обмеженої за часом закритої частини роботи.

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