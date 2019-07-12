На Донбасі загинув український військовий: бойовики зазнали втрат у відповідь

Після суттєвого загострення напередодні, протягом 11 липня бойовики 24 рази порушили режим тиші", внаслідок чого загинув один український військовий, двоє отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС в Facebook.

Наголошується, що незаконні збройні формування 24 рази порушили режим припинення вогню: в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських військ були обстріляні 7 разів, в районі "Схід" - 17 разів.

11 разів противник застосовував заборонені мінськими угодами міномети калібру 120 мм і 82 мм, артилерійські системи калібру 122 мм. Також бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

За минулу добу в результаті ворожих обстрілу загинув один військовослужбовець і двоє отримали поранення. За даними розвідки, 11 липня троє окупантів були знищені і четверо поранені.

З початку поточної доби противник 5 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.

Як повідомляли Українські Новини, протягом 10 липня на Донбасі окупанти 42 рази порушили режим припинення вогню, один український військовослужбовець загинув, 7 солдатів отримали поранення і ще двоє – травмовані.

Президент Володимир Зеленський доручив начальнику Генерального штабу - головнокомандувачу Збройних сил Руслану Хомчаку посилити активність підрозділів Збройних сил по знешкодженню диверсійних груп у зв'язку з обстрілом в Гранітному (Донецька область).