Обострение в зоне ООС: ВСУ и боевики понесли масштабные потери

За минувшие сутки, 10 июля, боевики 42 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, семь солдат получили ранения и еще двое - травмированы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Сообщается, что боевики 28 раз нарушали "режим тишины" с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, зенитных установок, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции ВСУ вблизи Марьинки, Каменки, Новотроицкого, Старогнатовки, Павлополя, Песок, Березового, Широкино, Гранитного, Красногоровки, Богдановки, Водяного, Николаевки, Тарамчука и Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вражеские обстрелы зафиксированы возле Крымского, Причепиловки, Новотошковского, Луганского, Пивденного, Золотого-3, Попасной, Новоалександровки, Золотого-4, Новозвановки, Хутора Вольного, Новолуганского и Зайцево.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, семеро получили ранения и двое - боевые травмирования... По данным разведки, 10 июля семь оккупантов получили ранения", - сообщили в штабе ООС.

С начала текущих суток враг шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил. Под обстрел попали защитники Тарамчука, Водяного, Новолуганского, Зайцево и Луганского.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба - главнокомандующему Вооруженных сил Руслану Хомчаку усилить активность подразделений Вооруженных сил по обезвреживанию диверсионных групп в связи с обстрелом в Гранитном (Донецкая область).