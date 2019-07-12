Підвищення пенсій: як порахувати свою суму і стаж

З 1 липня в Україні підвищили пенсії для людей з великим стажем, а також для 33 тис. військовослужбовців-ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. На сайті Пенсійного фонду України (ПФУ) опублікована інформація про те, як можна підрахувати розмір своєї пенсії, повідомляє "Сьогодні".

Так, пенсія в Україні розраховується за формулою, яка враховує: заробітну плату (дохід), з якої розраховується пенсія (Зп), і коефіцієнт страхового стажу (Кс). Формула розрахунку має такий вигляд: П= Зп х Кс.

Коефіцієнт страхового стажу теж розраховується за формулою. Наприклад, страховий страж жінки становить 31 рік (372 місяці). Встановлений законодавством коефіцієнт оцінки одного року стажу – 1%. Потрібно помножити 372 на 1 (виходить 372). Це число ділиться на встановлені формулою 1200% (100% x 12). Отримуємо 0,31 – це і буде значення "Кс", необхідне для формули вище.

Найважче – визначити розмір зарплати для розрахунку пенсії (Зп). Для цього потрібно знати середню зарплату в Україні за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії (Зс), суму коефіцієнтів зарплати (Кз) за кожен місяць (Ск = Кз1 + Кз2 + Кз3 ...) і страховий стаж за місяці, враховані для визначення коефіцієнта заробітної плати (К). Формула така: Зп = Зс х (Ск: К).

Щоб отримати "Кз" для розрахунку "Ск", потрібно розділити суму своєї зарплати за необхідний місяць на середню зарплату, встановлену для розрахунку пенсій (Зс). Дані про середню зарплату в Україні, які використовуються при розрахунку пенсій (Зс), публікує ПФУ.

Скріншот: "Сьогодні"

Раніше Українські Новини писали, скільки пенсіонерів отримали готівку поштою навесні. Також Гройсман розповів, як підвищення пенсій позначиться на субсидіях.

Тим часом "Укрпошта" погрожує припинити доставку пенсій з 1 січня, якщо уряд не підвищить тариф на цю послугу.