підписатися на розсилку
25.75 26.15
28.75 29.45
˟
12 липня 2019, пʼятниця, 06:32 27
Економіка 2019-07-12T10:00:04+03:00
Українські Новини
Підвищення пенсій: як порахувати свою суму і стаж

Підвищення пенсій: як порахувати свою суму і стаж

Пенсія. Фото: censor.net
Пенсія. Фото: censor.net

З 1 липня в Україні підвищили пенсії для людей з великим стажем, а також для 33 тис. військовослужбовців-ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. На сайті Пенсійного фонду України (ПФУ) опублікована інформація про те, як можна підрахувати розмір своєї пенсії, повідомляє "Сьогодні".

Так, пенсія в Україні розраховується за формулою, яка враховує: заробітну плату (дохід), з якої розраховується пенсія (Зп), і коефіцієнт страхового стажу (Кс). Формула розрахунку має такий вигляд: П= Зп х Кс.

Коефіцієнт страхового стажу теж розраховується за формулою. Наприклад, страховий страж жінки становить 31 рік (372 місяці). Встановлений законодавством коефіцієнт оцінки одного року стажу – 1%. Потрібно помножити 372 на 1 (виходить 372). Це число ділиться на встановлені формулою 1200% (100% x 12). Отримуємо 0,31 – це і буде значення "Кс", необхідне для формули вище.

Найважче – визначити розмір зарплати для розрахунку пенсії (Зп). Для цього потрібно знати середню зарплату в Україні за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії (Зс), суму коефіцієнтів зарплати (Кз) за кожен місяць (Ск = Кз1 + Кз2 + Кз3 ...) і страховий стаж за місяці, враховані для визначення коефіцієнта заробітної плати (К). Формула така: Зп = Зс х (Ск: К).

Щоб отримати "Кз" для розрахунку "Ск", потрібно розділити суму своєї зарплати за необхідний місяць на середню зарплату, встановлену для розрахунку пенсій (Зс). Дані про середню зарплату в Україні, які використовуються при розрахунку пенсій (Зс), публікує ПФУ.

Скріншот: Скріншот: "Сьогодні"

Раніше Українські Новини писали, скільки пенсіонерів отримали готівку поштою навесні. Також Гройсман розповів, як підвищення пенсій позначиться на субсидіях.

Тим часом "Укрпошта" погрожує припинити доставку пенсій з 1 січня, якщо уряд не підвищить тариф на цю послугу.

Більше новин про: Стаж Пенсії підвищення пенсій Пенсійний фонд пенсія страховий стаж

Архів
Новини
Указ Порошенка "Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів" буде скасовано, - Рябошапка 10:00
У Гройсмана розповіли, де і коли школярам видадуть світловідбиваючі жилети 09:57
НСЖУ проти журналістів використання в політичній виборчої кампанії, - заява союзу 09:55
Закриття метро в Киеве. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Фото дня: У Києві в годину пік закрили п'ять станцій метро через падіння пасажира на рейки 09:35
ЄСПЛ визнав, що €31 тисячу у чеха в аеропорту "Жуляни" митники забрали незаконно 09:28
більше новин
Анатолій Шарій. Фото: facebook.com/anatolijsharij
Апеляційний суд визнав законним скасування розшуку і заочного арешту Шарія 14:20
Зеленський підтвердив, що "телефонне право" в Україні як і раніше працює, – Якубін 16:28
Незначна тріщина в паркані не впливає на безпеку конструкції пішохідно-велосипедного моста, – КМДА 15:53
"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на липень на 10,4% на зустрічі із Зеленським 19:02
"Лото-Забава": у Полтаві зірвано перший джекпот 2019 року 11:59
більше новин
Міст Кличко. Фото: Інформатор
У Києві на скандальному "мосту Кличка" з'явилася нова тріщина і провисли троси 08:15
Російський військовий корабель зайшов у закритий район проведення стрільб на "Сі Бриз-2019" 11:27
Фото дня: У Карпатах йде сніг, а температура опустилася до +3°С 17:59
Верховна Рада. Фото: @verkhоvna_rаda
Рада ухвалила Виборчий кодекс 12:15
Зеленський доручив Генштабу посилити активність армії через обстріли в Гранітному 19:32 Доповнено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok