Зеленський сказав, що об'єднує Україну і Молдову

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна і Молдова об'єднані одним спільним бажанням - щоб на їх територіях не було російських військ.

Про це Зеленський сказав на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Молдови Майєю Санду, передають Українські Новини.

"Україна і Молдова об'єднані одним спільним бажанням, щоб на наших теренах не було російських військ. Також ми не дозволимо нав'язувати там якісь плани щодо так званої "федералізації", - сказав Зеленський.

Він сподівається, що новий уряд Молдови продовжуватиме підтримку територіальної цілісності України.

Своєю чергою, український Президент обіцяє активну участь України в переговорах з урегулювання статусу Придністров'я.

Як повідомляли Українські Новини, Молдова пообіцяла допомогти екстрадувати в Україну скандального суддю Чауса.

Раніше РНБО України провів термінове засідання через ситуацію в Молдові, а КС Молдови постановив розпустити парламент, але президент підписувати відмовився.