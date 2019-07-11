Зеленський сказав, що об'єднує Україну і Молдову

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна і Молдова об'єднані одним спільним бажанням - щоб на їх територіях не було російських військ.\r\nПро це Зеленський сказав на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Молдови Майєю Санду, передають Українські Новини.\r\n"Україна і Молдова об'єднані одним спільним бажанням, щоб на наших теренах не було російських військ. Також ми не дозволимо нав'язувати там якісь плани щодо так званої "федералізації", - сказав Зеленський.\r\nВін сподівається, що новий уряд Молдови продовжуватиме підтримку територіальної цілісності України.\r\nСвоєю чергою, український Президент обіцяє активну участь України в переговорах з урегулювання статусу Придністров'я.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Молдова пообіцяла допомогти екстрадувати в Україну скандального суддю Чауса.\r\nРаніше РНБО України провів термінове засідання через ситуацію в Молдові, а КС Молдови постановив розпустити парламент, але президент підписувати відмовився.