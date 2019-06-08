КС Молдовы постановил распустить парламент, президент подписывать отказывается

Конституционный суд (КС) Молдавии издал в субботу, 8 июня, постановление о роспуске парламента страны.

Согласно разъяснению для СМИ, опубликованному в тот же день на сайте КС, парламент Молдове должен был завершить формирование правительства до 7 июня включительно, пишет DW.

Накануне вечером суд постановил, что на формирование правительства парламенту отводится 90 дней. Этот срок, согласно КС, истек в полночь 8 июня.

Следующим шагом должно было стать подписание указа о роспуске парламента президентом страны Игорем Додоном и назначение даты новых парламентских выборов. Но Додон заявил 8 июня, что не будет подписывать такой указ, поскольку депутаты еще могут договориться.

Выступая перед журналистами, он подчеркнул, что "только президент Республики Молдовы обладает правом распустить парламент", причем только после консультаций с фракциями. "Ничто не обязывает меня сегодня распустить парламент, сегодня я не буду подписывать указ о роспуске", - добавил политик.

На парламентских выборах 24 февраля ни одной из партий не удалось получить достаточно голосов, чтобы самостоятельно сформировать парламентское большинство.

При этом партия социалистов, насчитывающая 35 депутатов из 101, не смогла сформировать коалицию ни с правым блоком, получившим 26 мандатов, ни с правящей демократической партией, имеющей 30 мандатов.

Напомним, ранее в Молдове хотят отменить должность президента.

Молдова в прошлом году попросила ООН обсудить вопрос о полном выводе войск РФ из Приднестровья.