СНБО Украины провел срочное заседание из-за ситуации в Молдове

После того, как в Кишиневе неизвестные лица заблокировали здания ряда государственных учреждений,\r\nМинистерство иностранных дел Украины призвало ведущие политические силы Молдовы действовать в рамках правового при разрешении сложившегося политического кризиса.\r\nОб этом говорится в заявлении пресс-службы МИД.\r\n"Как государство посредник и гарант, Украина заинтересована в стабильной, демократической и европейской Молдове, готова предоставить, в случае необходимости, содействие в решении существующих проблем. Призываем ведущие политические силы Молдовы действовать в рамках правового поля, решать споры путем политического диалога во избежание силового противостояния. Важным для страны и безопасности ситуации в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны", - говорится в нем.\r\nВ заявлении МИД также отмечается, что Молдова остается для Украины важным партнером и соседом, с которым нас объединяют общие интересы и общее европейское будущее.\r\nВ свою очередь секретарь СНБО Александр Данилюк сообщил на своей странице в Facebook о том, что состоялось расширенное совещание на базе Совета национальной безопасности и обороны относительно обострения политического кризиса в Молдове\r\n"Провел расширенное совещание на базе СНБО относительно обострения политического кризиса в Молдове. Проанализировали возможные угрозы ситуации безопасности в регионе. Определили задачи по отслеживанию ситуации и возможные меры реагирования в случае ее обострения", - говорится в сообщении.\r\nНапомним, после того, как Конституционный суд Молдовы издал в субботу, 8 июня, постановление о роспуске парламента.\r\nРанее в Молдове хотели отменить должность президента.