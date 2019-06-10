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10 июня 2019, понедельник, 08:26 256
Внешняя политика 2019-06-10T08:53:37+03:00
Українські Новини
СНБО Украины провел срочное заседание из-за ситуации в Молдове

СНБО Украины провел срочное заседание из-за ситуации в Молдове

Украина-Молдова. Фото: trm.md
Украина-Молдова. Фото: trm.md

После того, как в Кишиневе неизвестные лица заблокировали здания ряда государственных учреждений,

Министерство иностранных дел Украины призвало ведущие политические силы Молдовы действовать в рамках правового при разрешении сложившегося политического кризиса.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД.

"Как государство посредник и гарант, Украина заинтересована в стабильной, демократической и европейской Молдове, готова предоставить, в случае необходимости, содействие в решении существующих проблем. Призываем ведущие политические силы Молдовы действовать в рамках правового поля, решать споры путем политического диалога во избежание силового противостояния. Важным для страны и безопасности ситуации в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны", - говорится в нем.

В заявлении МИД также отмечается, что Молдова остается для Украины важным партнером и соседом, с которым нас объединяют общие интересы и общее европейское будущее.

В свою очередь секретарь СНБО Александр Данилюк сообщил на своей странице в Facebook о том, что состоялось расширенное совещание на базе Совета национальной безопасности и обороны относительно обострения политического кризиса в Молдове

"Провел расширенное совещание на базе СНБО относительно обострения политического кризиса в Молдове. Проанализировали возможные угрозы ситуации безопасности в регионе. Определили задачи по отслеживанию ситуации и возможные меры реагирования в случае ее обострения", - говорится в сообщении.

Напомним, после того, как Конституционный суд Молдовы издал в субботу, 8 июня, постановление о роспуске парламента.

Ранее в Молдове хотели отменить должность президента.

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