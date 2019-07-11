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11 липня 2019, четвер, 23:44 11
Президент 2019-07-12T00:01:08+03:00
Українські Новини
Зеленський призначив стипендії імені Лук'яненка 11 політв'язням

Зеленський призначив стипендії імені Лук'яненка 11 політв'язням

Павло Гриб. Фото:
Павло Гриб. Фото: "Громадське"

Зеленський призначив стипендії імені Левка Лук'яненка Павлу Грибу, Миколі Карп'юку, Станіславу Клиху, Олександру Кольченку, Євгену Панову і ще 6 політв'язням.

Про це йдеться в указі Президента №514 від 11 липня, передають Українські Новини.

Так, Олексію Бессарабову, Валентину Виговському, Павлу Грибу, Володимиру Дудці, Миколі Карп'юку, Олександру Кольченку, Станіславу Клиху, Євгену Панову, Олексію Сизоновичу призначено стипендії на період незаконного затримання, утримання і протягом одного року після звільнення.

При цьому стипендію строком на один рік призначено Геннадію Афанасьєву і Юрію Яценку.

Як повідомляли Українські Новини, стан здоров'я засудженого в Криму українця Панова різко погіршився.

Раніше Порошенко призначив стипендії ім. Левка Лук'яненка Сенцову, Сущенку і Балуху.

Тим часом до 5 річниці арешту Сенцова Україною прокотилися акції протесту на підтримку політв'язнів.

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