Зеленський призначив стипендії імені Лук'яненка 11 політв'язням

Зеленський призначив стипендії імені Левка Лук'яненка Павлу Грибу, Миколі Карп'юку, Станіславу Клиху, Олександру Кольченку, Євгену Панову і ще 6 політв'язням.\r\nПро це йдеться в указі Президента №514 від 11 липня, передають Українські Новини.\r\nТак, Олексію Бессарабову, Валентину Виговському, Павлу Грибу, Володимиру Дудці, Миколі Карп'юку, Олександру Кольченку, Станіславу Клиху, Євгену Панову, Олексію Сизоновичу призначено стипендії на період незаконного затримання, утримання і протягом одного року після звільнення.\r\nПри цьому стипендію строком на один рік призначено Геннадію Афанасьєву і Юрію Яценку.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, стан здоров'я засудженого в Криму українця Панова різко погіршився.\r\nРаніше Порошенко призначив стипендії ім. Левка Лук'яненка Сенцову, Сущенку і Балуху.\r\nТим часом до 5 річниці арешту Сенцова Україною прокотилися акції протесту на підтримку політв'язнів.