Состояние здоровья осужденного в Крыму украинца Панова резко ухудшилось

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет об ухудшении состояния здоровья осужденного в аннексированном Россией Крыму украинца Евгения Панова.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Омбудсмен написала, что к ней обратился брат Панова и сообщил, что адвокат заключенного ошеломлен его состоянием здоровья.

Адвокат передал, что Евгений жалуется на ухудшение зрения, головные боли и проблемы с зубами.

Ему не предоставляют вовремя медицинскую помощь, а также кормят с промежутками в 15 часов.

Кроме того, ему запретили получать новости и содержат в информационной изоляции.

Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой обеспечить соблюдение прав Панова, а также предоставить ему надлежащую медицинскую помощь офтальмолога, окулиста, невролога и стоматолога.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров предлагает Президенту Владимиру Зеленскому назначить Павлу Грибу, Николаю Карпюку, Станиславу Клыху, Олександру Кольченко, Евгению Панову и еще 6 политзаключенным стипендии имени Левка Лукьяненко.