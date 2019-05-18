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18 мая 2019, суббота, 20:20 1378
Президент 2019-05-18T20:20:08+03:00
Українські Новини
Порошенко назначил стипендии им. Левка Лукьяненко Сенцову, Сущенко и Балуху

Порошенко назначил стипендии им. Левка Лукьяненко Сенцову, Сущенко и Балуху

Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Президента
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Президента

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении государственных стипендий им. Левка Лукьяненко украинским политзаключенным, которых удерживает РФ, на период содержания и на протяжении одного года. Об этом сегодня, 17 мая, сообщает пресс-служба Президента.

"В соответствии с указом государственные стипендии имени Левка Лукьяненко назначены на период незаконного задержания, содержания и в течение одного года после освобождения Владимиру Балуху, Николаю Семене, Олегу Сенцову, Роману Сущенко", - говорится в тексте указа.

Отмечается, что назначены стипендии сроком на один год заместителям председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильму Умерову и Ахтему Чийгозу.

Как сообщали Українські Новини, в России удерживают больше 230 политзаключенных

Тем временем, США призвали Россию срочно предоставить Балуху медпомощь.

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