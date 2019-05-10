Видео дня: к 5 годовщине ареста Сенцова по Украине прокатились акции протеста в поддержку политзаключенных

Сегодня, 10 мая, в день 5 годовщины ареста Олега Сенцова к 14 посольствам принесли письма от политзаключенных.\r\nОб этом сообщили на странице Save Oleg Sentsov в Facebook, сообщают Українські Новини.\r\nСообщается, что таким образом активисты напомнили странам-членам Совета Европы, что любой диалог с Путиным надо начинать с вопроса освобождения Олега Сенцова и всех заложников Кремля, незаконно содержащихся за решеткой в России и на оккупированных украинских территориях.\r\n\r\nВ то же время в Киеве прошла еще одна акция под названием "Сажайте цветы, а не людей".\r\n\r\n"Сажайте цветы, а не людей! Под таким слоганом сегодня, в 5-ю годовщину ареста кинорежиссера и писателя Олега Сенцова, состоялась акция в Киеве", - сказано в сообщении.\r\nУчастие в событии приняли актеры Римма Зюбина и Ахтем, философы, члены Украинского ПЕН Вахтанг Кебуладзе и Игорь Козловский, а также музыкант Андрей Хлывнюк.\r\nУчастники акции высадили в Крещатом парке садовые канны.\r\nВ то же время в Одессе возле Генерального консульства Российской федерации прошел митинг в поддержку Олега Сенцова, крымской четверки и других 98-ми украинцев – заложников Кремля.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=BqFTHJfeFuA" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nОдесситы, активисты и гости города собрались вместе, чтобы показать свое небезразличие к ситуации и выразить протест.\r\nКак сообщали Українські Новини, на "Берлинале-2019" устроили флешмоб с требованием освободить Сенцова и других политзаключенных.\r\nТем временем Сенцов закончил роман и не собирается прекращать общественную деятельность.\r\nТакже Сенцов писал письмо российской газете, что не собирается сдаваться.