Ключовим питанням розмови Зеленського і Путіна було звільнення полонених військових моряків

Ключовим питанням телефонної розмови Президента Володимира Зеленського та Президента Росії Володимира Путіна було звільнення полонених моряків.

Про це повідомляє прес-служба Президента Зеленського, передають Українські Новини.

"Ключовим питанням було звільнення полонених моряків. Також йшлося про повернення інших українських громадян, які утримуються на території РФ", - йдеться в повідомленні.

Крім того, сторони обговорили продовження переговорів у "нормандському форматі".

Як повідомляли Українські Новини, згідно з повідомленням на сайті Президента Росії, Зеленський і Путін у телефонній розмові обговорили врегулювання конфлікту на Донбасі і звільнення утримуваних осіб.

Досягнуто домовленості про продовження цієї роботи на рівні експертів.

У повідомленні вказується, що розмова відбулася за ініціативою української сторони.

Це був перший розмова Путіна і Зеленського, про який було повідомлено офіційно.

Зеленський закликає Путіна, Президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Великобританії Терезу Мей, канцлера Німеччини Ангелу Меркель і Президента Франції Емануеля Макрона провести зустріч в Білорусі.

Путін так і не привітав Зеленського з обранням Президентом України.