Ключовим питанням розмови Зеленського і Путіна було звільнення полонених військових моряків

Ключовим питанням телефонної розмови Президента Володимира Зеленського та Президента Росії Володимира Путіна було звільнення полонених моряків.\r\nПро це повідомляє прес-служба Президента Зеленського, передають Українські Новини.\r\n"Ключовим питанням було звільнення полонених моряків. Також йшлося про повернення інших українських громадян, які утримуються на території РФ", - йдеться в повідомленні.\r\nКрім того, сторони обговорили продовження переговорів у "нормандському форматі".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, згідно з повідомленням на сайті Президента Росії, Зеленський і Путін у телефонній розмові обговорили врегулювання конфлікту на Донбасі і звільнення утримуваних осіб.\r\nДосягнуто домовленості про продовження цієї роботи на рівні експертів.\r\nУ повідомленні вказується, що розмова відбулася за ініціативою української сторони.\r\nЦе був перший розмова Путіна і Зеленського, про який було повідомлено офіційно.\r\nЗеленський закликає Путіна, Президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Великобританії Терезу Мей, канцлера Німеччини Ангелу Меркель і Президента Франції Емануеля Макрона провести зустріч в Білорусі.\r\nПутін так і не привітав Зеленського з обранням Президентом України.