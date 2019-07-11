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11 липня 2019, четвер, 19:19 34
Суспільство 2019-07-11T20:15:02+03:00
Українські Новини
Призначений Зеленським член Нацради по телебаченню Юрій Зіневич дасть прес-конференцію

Призначений Зеленським член Нацради по телебаченню Юрій Зіневич дасть прес-конференцію

У понеділок, 15 липня, у прес-центрі Національної спілки журналістів України відбудеться зустріч з новопризначеним членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Юрієм Зіневичем. Також на конференцію запросили представників менеджменту телеканалів, журналістів, медіаекспертів.

Повідомляється, що під час зустрічі Юрій Зіневич презентує своє бачення напрямів роботи медіарегулятора, його роль під час парламентської виборчої кампанії, прокоментує останні конфліктні ситуації у сфері ТБ. Учасники зустрічі зможуть дізнатися про шляхи забезпечення політичної незалежності Нацради і про ставлення нового члена до ідеї розширення повноважень цього органу.

Також сказано про те, що зустріч відбудеться за адресою: Київ, Хрещатик, 27-А, прес-центр НСЖУ, а її початок відбудеться о 12-00.

Президент Володимир Зеленський призначив членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Юрія Зіневича - людину з орбіти Коломойського.

Раніше Рада призначила членом Нацради по телебаченню Онопрієнко.

Раніше Горковенко подав в суд на Зеленського через скасування указу Порошенко.

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