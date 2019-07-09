Зеленский назначил человека из орбиты Коломойского членом Нацсовета по телевидению и радио

Президент Владимир Зеленский назначил членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Зиневича.\r\nОб этом говорится в указе Президента №503\/2019, передают Українськi Новини.\r\n"Назначить Зиневича Юрия Михайловича членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания", - сказано в нем.\r\nСогласно данным декларации Зиневича за 2018 год в реестре электронных деклараций, в прошлом году по основному месту работы в адвокатской фирме "Наше право" он заработал 44,7 тыс. гривен.\r\nЗиневич владеет 33,33% акций данной фирмы.\r\nТакже он владеет 50% компании "Индиго Автосервис".\r\nКроме того, в 2018 году Зиневич получил 50 тыс. гривен от отчуждения движимого имущества и приобрел Land Rover 2013 года выпуска за 560 тыс. гривен.\r\nКроме того, он сохраняет 1 млн гривен наличными.\r\nСогласно данным декларации, Зиневич является членом общественных организаций "Свободные гендерные коммуникации" и "Развитие объединенных территориальных общин".\r\nКроме того, Зиневич был помощником на платной основе нынешней исполняющей обязанности председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольги Герасимюк во время ее работы депутатом Верховной Рады 5-го созыва (2006-2007 годы).\r\nКак сообщали Українськi Новини, Рада назначила членом Нацсовета по телевидению Оноприенко.\r\nРанее Горковенко подал в суд на Зеленского из-за отмены указа Порошенко.