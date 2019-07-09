Зеленский назначил человека из орбиты Коломойского членом Нацсовета по телевидению и радио

Президент Владимир Зеленский назначил членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Зиневича.

Об этом говорится в указе Президента №503/2019, передают Українськi Новини.

"Назначить Зиневича Юрия Михайловича членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания", - сказано в нем.

Согласно данным декларации Зиневича за 2018 год в реестре электронных деклараций, в прошлом году по основному месту работы в адвокатской фирме "Наше право" он заработал 44,7 тыс. гривен.

Зиневич владеет 33,33% акций данной фирмы.

Также он владеет 50% компании "Индиго Автосервис".

Кроме того, в 2018 году Зиневич получил 50 тыс. гривен от отчуждения движимого имущества и приобрел Land Rover 2013 года выпуска за 560 тыс. гривен.

Кроме того, он сохраняет 1 млн гривен наличными.

Согласно данным декларации, Зиневич является членом общественных организаций "Свободные гендерные коммуникации" и "Развитие объединенных территориальных общин".

Кроме того, Зиневич был помощником на платной основе нынешней исполняющей обязанности председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольги Герасимюк во время ее работы депутатом Верховной Рады 5-го созыва (2006-2007 годы).

Как сообщали Українськi Новини, Рада назначила членом Нацсовета по телевидению Оноприенко.

Ранее Горковенко подал в суд на Зеленского из-за отмены указа Порошенко.