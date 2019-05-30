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30 мая 2019, четверг, 12:50 338
Верховная Рада и партии 2019-05-30T12:50:22+03:00
Українські Новини
Рада назначила членом Нацсовета по телевидению Оноприенко

Рада назначила членом Нацсовета по телевидению Оноприенко

Верховная Рада назначила членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Максима Оноприенко.

За принятие решения проголосовали 233 депутата при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Свои кандидатуры на данную должность подали 12 человек.

38-летний Оноприенко родился в Тарту (Этония), но вырос и окончил школу в Стрые (Львовоская область).

С 2005 года работает на телевидении, а с 2008 - как кино- и телепродюссер.

С августа 2014 года работает гендиректором телекомпании TV5, которая вещает в Запорожской области.

TV5 принадлежит метзаводу "Запорожсталь", который контролируется холдингом "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский вернул Артеменко в Нацсовет по телевидению, а Горковенко подал в суд на Зеленского из-за отмены указа Порошенко.

Ранее уволив Артеменко, Порошенко назначил Горковенко членом Нацсовета по телевидению.

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