Суд ЄС визнав незаконною заморозку активів Януковича, Арбузова, Пшонки, Клименка та Клюєва

Суд Європейського Союзу скасував заморожування активів Віктора Януковича, що діяло з березня 2016 по березень 2018 року, а також активів колишніх в.о. прем'єр-міністра Сергія Арбузова, генпрокурора Віктора Пшонки, міністра доходів і зборів Олександра Клименка і голови Адміністрації Андрія Клюєва з березня 2018 по березень 2019 року.

Про це йдеться в повідомленні суду, передають Українські Новини.

Зазначено, що 11 липня суд скасував санкції Євросоюзу, продовжені для Януковича і його сина Олександра в 2016-2017 роках, а для низки його соратників - продовжено у 2018 році.

Зазначається, що активи цих ексчиновників було вперше заморожено в 2014 році на тій підставі, що вони фігурували в кримінальних розслідуваннях злочинів, пов'язаних із розтратою українських державних коштів та незаконного переведення їх за межі України.

Рішення про блокування активів цих осіб неодноразово продовжувалося на 1 рік.

Суд ЄС визнав незаконними ці дії Євросоюзу, оскільки не було дотримано право на ефективний судовий захист.

Крім того, на думку суду, Рада ЄС, запрроваджуючи санкції, не мала достатньої інформації для цього.

У зв'язку з цим суд скасував дії Ради ЄС, що подовжують обмежувальні заходи на періоди з 6 березня 2016 року по 6 березня 2017 року і з 6 березня 2017 року по 6 березня 2018 року стосовно Віктора Януковича і одного з його синів, і з 6 березня 2018 року по 6 березня 2019 року стосовно інших українських ексчиновників.

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня ЄС продовжував санкції проти Януковича і його соратників і зняв з Андрія Клюєва.

Також адвокати заявили, що ГПУ офіційно підтвердила, що Янукович не має відношення до "конфіскованим" 1,5 млрд доларів. Крім того, ЦВК відмовила Клюєву в реєстрації кандидатом у депутати Ради.

Тим часом Януковича чекають у суді на засідання 15 липня.