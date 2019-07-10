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  • ГПУ официально подтвердила, что Янукович не имеет отношения к "конфискованным" 1,5 млрд долларов, - адвокаты
10 июля 2019, среда, 12:50 797 Документ
Политика 2019-07-10T12:52:16+03:00
Українські Новини
ГПУ официально подтвердила, что Янукович не имеет отношения к "конфискованным" 1,5 млрд долларов, - адвокаты

ГПУ официально подтвердила, что Янукович не имеет отношения к "конфискованным" 1,5 млрд долларов, - адвокаты

Виктор Янукович не является фигурантом (подозреваемым или свидетелем) криминального производства, в рамках которого засекреченным решением Краматорского суда были якобы конфискованы 1,5 млрд долларов. Это следует из официального ответа Генпрокуратуры Украины на адвокатский запрос АО AVERLEX, представляющего интересы четвертого Президента Украины.

Ответ ГПУ был опубликован в рамках развернутого интервью Виталия Сердюка профессиональному изданию "Юридическая Практика" .

"Такой ответ Генеральной прокуратуры подтверждает, что Виктор Янукович никогда не являлся ни подозреваемым, ни даже свидетелем в деле о конфискованных 1,5 млрд долларов. Все те голословные и лживые заявления Юрия Луценко, в том числе и с трибуны ООН, о якобы причастности к этим деньгам Виктора Януковича, являлись откровенной ложью. С этой целью и было засекречено решение Краматорского суда о конфискации этих средств", - заявил адвокат АО AVERLEX Виталий Сердюк.

Адвокатское объединение уже более года пытается добиться обнародования всех документов данного уголовного дела, чтобы общественность узнала правду, а также будет добиваться привлечения к ответственности Генерального прокурора Юрия Луценко за распространение заведомо ложной информации.

"Также еще раз хотел бы подчеркнуть, что Генпрокуратура официально сообщила, что Виктор Янукович не является обвиняемым ни по каким экономическим или коррупционным уголовным делам в Украине", - отметил Виталий Сердюк.

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