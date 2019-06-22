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22 июня 2019, суббота, 16:45 19
Судебная власть 2019-06-22T16:45:50+03:00
Українські Новини
Януковича ждут в суде на заседание 15 июля

Януковича ждут в суде на заседание 15 июля

Виктор Янукович.
Виктор Янукович.

Киевский апелляционный суд, который ранее отложил рассмотрение апелляции на приговор бывшему Президенту Виктору Януковичу, вызывает его на заседание в 11:00 15 июля.

Об этом говорится в судебной повестке, опубликованной в субботу в официальной правительственной газете "Урядовий кур'єр", передают Українські Новини.

В повестке перечисляются уважительные причины для неявки суд и напоминается об обязательном предварительном предупреждении в случае невозможности явиться на заседание.

Также в повестке напоминается об ответственности в случае, если обвиняемый не явился без уважительных причин или не сообщил заранее о причинах неявки.

15 июля Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляцию защиты Януковича на приговор.

Защита экс-Президента подала пять апелляций.

22 июля также состоится рассмотрение апелляции.

Как сообщали Українськi Новини, защита бывшего Президента Виктора Януковича, приговоренного к 13 годам тюрьмы, подала 5 апелляций на приговор.

24 января Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего Президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы.

Согласно приговору, Янукович признан виновным по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса.

Экс-Президент оправдан по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Прокуратура просила суд приговорить Януковича к 15 годам лишения свободы.

Согласно приговору, Янукович признан виновным по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч.5 ст.27, ч.2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса.

При этом экс-Президент оправдан по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Защита Януковича подала 5 апелляций на приговор.

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