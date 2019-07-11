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11 липня 2019, четвер, 18:25 24
Політика 2019-07-11T20:30:03+03:00
Українські Новини
Сайт кандидата в депутати від Зеленського розповідає про нетрадиційний секс

Сайт кандидата в депутати від Зеленського розповідає про нетрадиційний секс

Кандидат від
Кандидат від "Слуги народу" Артем Ковальов. Фото: Artem Kovalev/Facebook

Сайт "Уніан", генеральним директором якого є кандидат у депутати Ради від партії Президента Володимира Зеленського "Слуга народу" Артем Ковальов, публікує матеріали про нетрадиційний секс.

Відповідні приклади навів медіа-консультант Олексій Бурдюк на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Уніан знає толк в збоченнях", - написав Бурдюк, прикріпивши скріншот з сайту видання.

Скріншот: Олексій Бурдюк/FacebookСкріншот: Олексій Бурдюк/Facebook

Зазначимо, що генеральний директор "Уніану" Артем Ковальов йде під номером 44 від "Слуги народу".

Ковальов закінчив Міжнародний християнський університет. Поєднує основну роботу гендиректора з посадою фінансового директора "1+1 Інтернет".

"Уніан" та "1+1 Інтернет" входять у медіа-групу бізнесмена Ігоря Коломойського.

Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" виключила 7 кандидатів зі списку кандидатів у депутати Ради.

Голова партії Зеленського Дмитро Разумков заявив, що в список "Слуги народу" можливо потрапив росіянин.

Тим часом голова Офісу Президента Андрій Богдан вважає, що 20% депутатів "Слуги народу" братимуть хабарі.

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