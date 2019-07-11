Сайт кандидата в депутати від Зеленського розповідає про нетрадиційний секс

Сайт "Уніан", генеральним директором якого є кандидат у депутати Ради від партії Президента Володимира Зеленського "Слуга народу" Артем Ковальов, публікує матеріали про нетрадиційний секс.\r\nВідповідні приклади навів медіа-консультант Олексій Бурдюк на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\n\r\n"Уніан знає толк в збоченнях", - написав Бурдюк, прикріпивши скріншот з сайту видання.\r\nСкріншот: Олексій Бурдюк\/Facebook\r\nЗазначимо, що генеральний директор "Уніану" Артем Ковальов йде під номером 44 від "Слуги народу".\r\nКовальов закінчив Міжнародний християнський університет. Поєднує основну роботу гендиректора з посадою фінансового директора "1+1 Інтернет".\r\n"Уніан" та "1+1 Інтернет" входять у медіа-групу бізнесмена Ігоря Коломойського.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" виключила 7 кандидатів зі списку кандидатів у депутати Ради.\r\nГолова партії Зеленського Дмитро Разумков заявив, що в список "Слуги народу" можливо потрапив росіянин.\r\nТим часом голова Офісу Президента Андрій Богдан вважає, що 20% депутатів "Слуги народу" братимуть хабарі.\r\n