"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из списка кандидатов в депутаты Рады

Политическая партия "Слуга народа" исключила 7 кандидатов из списка в депутаты Верховной Рады от партии.\r\nОб этом на своей странице в социальной сети Facebook написала руководитель пресс-офиса партии Евгения Кравчук, передают Українськi Новини.\r\n"Сегодня делегаты съезда партии "Слуги народа" проголосовали за исключение из избирательного списка в общегосударственном округе семи человек, двое из которых обратились к председателю партии с заявлением об исключении из списка по собственному желанию: Баланюк Юрий Викторович (№164) - по собственному желанию, Боярчук Роман Михайлович (№71), Витикач Виталий Викторович (№177), Кавун Ольга Александровна (№78), Коробочная Елена Анатольевна (№31) - по собственному желанию, Соколов Михаил Юрьевич (№99), Рагимова Анастасия Борисовна (№170)", - написала она.\r\nОснованиями для исключения из списка стали результаты постпраймериз и предоставленная гражданами через партийный сайт информация.\r\n8 июля юристы партии обратятся в ЦИК для отмены регистрации этих семи кандидатов.\r\nКак сообщали Українськi Новини, кандидата от "Слуги народа" Куницкого ранее депортировали из Украины как гражданина Израиля.\r\nТем временем ЦИК зарегистрировал уже 461 кандидата в народные депутаты Украины.