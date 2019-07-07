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07 июля 2019, воскресенье, 13:55 1165
Выборы 2019-07-07T13:59:01+03:00
Українські Новини
"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из списка кандидатов в депутаты Рады

"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из списка кандидатов в депутаты Рады

Политическая партия "Слуга народа" исключила 7 кандидатов из списка в депутаты Верховной Рады от партии.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала руководитель пресс-офиса партии Евгения Кравчук, передают Українськi Новини.

"Сегодня делегаты съезда партии "Слуги народа" проголосовали за исключение из избирательного списка в общегосударственном округе семи человек, двое из которых обратились к председателю партии с заявлением об исключении из списка по собственному желанию:  Баланюк Юрий Викторович (№164) - по собственному желанию, Боярчук Роман Михайлович (№71),  Витикач Виталий Викторович (№177), Кавун Ольга Александровна (№78), Коробочная Елена Анатольевна (№31) - по собственному желанию, Соколов Михаил Юрьевич (№99), Рагимова Анастасия Борисовна (№170)", - написала она.

Основаниями для исключения из списка стали результаты постпраймериз и предоставленная гражданами через партийный сайт информация.

8 июля юристы партии обратятся в ЦИК для отмены регистрации этих семи кандидатов.

Как сообщали Українськi Новини, кандидата от "Слуги народа" Куницкого ранее депортировали из Украины как гражданина Израиля.

Тем временем ЦИК зарегистрировал уже 461 кандидата в народные депутаты Украины.

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