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11 липня 2019, четвер, 17:50 5
Президент 2019-07-11T18:00:05+03:00
Українські Новини
Летять голови: Зеленський звільнив 6 чиновників Київщини, призначених Порошенком

Летять голови: Зеленський звільнив 6 чиновників Київщини, призначених Порошенком

Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України

Президент Володимир Зеленський звільнив 6 голів районних державних адміністрацій в Київській області після заяви про масштабну люстрацію топ-чиновників часів Порошенка.

Про це йдеться в розпорядженнях Президента №155-160 від 11 липня, передають Українські Новини.

Ірину Стареньку звільнено з посади голови Богуславської районної державної адміністрації, Олександра Туренка - Бориспільської, Мирослава Смирнова - Києво-Святошинської, Юрія Клименка - Переяслав-Хмельницької, Василя Галюка - Сквирської і Василя Шмігановського - з посади голови Яготинської районної державної адміністрації Київської області.

Всіх їх звільнено у зв'язку із завершенням терміну повноважень Президента Петра Порошенка, який їх призначив.

Як повідомляли Українські Новини, 9 липня Зеленський звільнив 3 голів райадміністрацій Києва. Раніше Зеленський звільнив 5 голів райадміністрацій в Київській області.

Також Гройсман розповів про плани Зеленського щодо призначень губернаторів.

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