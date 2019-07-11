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11 липня 2019, четвер, 17:16 19
Політика 2019-07-11T18:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленський за своїм законом про люстрацію повинен буде звільнити Данилюка і не зможе призначити у владу Абрама

Зеленський за своїм законом про люстрацію повинен буде звільнити Данилюка і не зможе призначити у владу Абрамавичуса

Президент Володимир Зеленський ініціює введення люстрації займали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року Президента, депутатів Верховної Ради, членів Кабінету Міністрів, Генерального прокурора, голів Служби безпеки України, Антимонопольного комітету, Фонду державного майна, Фіскальної та Митної служб.

Про це Зеленський повідомив у відеозверненні на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Крім того, люстрацію пропонується поширити також на секретаря Ради національної безпеки і оборони і керівництво оборонних підприємств, які займали посади в названий період.

Однак у такому випадку Володимир Зеленський повинен буде звільнити Олександра Данилюка, в даний момент обіймає посаду секретаря РНБО - так як він обіймав посаду міністр фінансів України з 14 квітня 2016 по 7 червня 2018 і отже, потрапляє під анонсовану люстрацію.

Також Володимир Зеленський не зможе призначити Айвараса Абромавичуса, так як він був міністр економічного розвитку України в 2014-2016 роках, а недавно він був обраний головою Наглядової ради державного концерну "Укроборонпрому".

Як повідомляли Українські Новини, раніше представник Президента в парламенті Руслан Стефачук повідомив, що Зеленський має намір внести в Раду законопроект про розширення переліку суб'єктів, які підлягають люстрації, включаючи Президента.

4 липня 200 прихильників партій "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", "Національний корпус" та "Європейська солідарність" мітингували біля Конституційного Суду проти можливого скасування закону "Про очищення влади".

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