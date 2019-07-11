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11 липня 2019, четвер, 16:50 8
Президент 2019-07-11T17:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленський звільнив начальника СБУ в Кіровоградській області Аркушу

Зеленський звільнив начальника СБУ в Кіровоградській області Аркушу

Президент Володимир Зеленський звільнив начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області Олега Аркушу.

Про це йдеться в указі Президента №515 від 11 липня, передають Українські Новини.

"Звільнити Аркушу Олега Миколайовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області", - сказано в ньому.

Олег Аркуша обіймав цю посаду з жовтня 2015 року.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив заступником голови СБУ Нескоромного.

Також першим заступником голови СБУ і керівником Антитерористичного центру став Руслан Баранецький.

Раніше Зеленський призначив друга дитинства Баканова першим заступником голови СБУ.

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