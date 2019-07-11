Зеленський звільнив начальника СБУ в Кіровоградській області Аркушу

Президент Володимир Зеленський звільнив начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області Олега Аркушу.\r\nПро це йдеться в указі Президента №515 від 11 липня, передають Українські Новини.\r\n"Звільнити Аркушу Олега Миколайовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області", - сказано в ньому.\r\nОлег Аркуша обіймав цю посаду з жовтня 2015 року.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив заступником голови СБУ Нескоромного.\r\nТакож першим заступником голови СБУ і керівником Антитерористичного центру став Руслан Баранецький.\r\nРаніше Зеленський призначив друга дитинства Баканова першим заступником голови СБУ.