Сьогодні, 11 липня, Верховна Рада ухвалила закон про хімічну кастрацію педофілів. Українські Новини розкажуть, що таке хімічна кастрація і для кого вона застосовується.

Хімічна кастрація - це маніпуляція, яка проводиться шляхом введення в організм спеціальних препаратів, які пригнічують вироблення статевих гормонів, без видалення статевих органів.



Цей препарат знижує статевий потяг і статеву активність, а також виключає можливість статевого акту.



Хімічна кастрація проводиться шляхом прийому антиандрогенного препарату ципротерон, підшкірної або внутрішньом'язової ін'єкції лейпрорелина, трипторелина або медроксипрогестерону. Перед застосуванням препарату проводиться медичний огляд для підбору дози введення.



Хімічна кастрація може застосовуватися як покарання за статеві злочини, найчастіше педофілію. Проводиться за рішенням суду і може застосовуватися повторно, якщо за рішенням суду строк покарання ще не закінчився.

Побічні дії: остеопороз, гіперглікемія, депресія з подальшим розвитком агресивності, ожиріння, підвищений ризик тромбозів, схильність до розвитку ішемічної хвороби серця, гінекомастія, підвищена пітливість і атрофія яєчок.



У США ця процедура була введена в 1996 році, в Ізраїлі - на початку 2000-х.



У 2007 році хімічну кастрацію ввели у Великобританії, в 2009 році вона була узаконена у Польщі.



У 2012 році в Росії введено в дію закон, що передбачає добровільну хімічну кастрацію для педофілів в якості заміни ув'язнення, однак на практиці він майже не працює через відсутність бажаючих пройти цю процедуру. Також в цьому році легалізували хімічну кастрацію в Молдові та Естонії.



У 2017 році хімічну кастрацію узаконив Казахстан.



Хімічна кастрація, за свідченнями правоохоронців європейських країн, дозволила значно зменшити рецидиви педофілії.



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