11-летнюю Дашу спустя неделю нашли мертвой в родном селе, а мужчина из Бурыни скончался от укуса шершня

В бывшем интернет-кафе в центре Николаева нашли шесть килограммов тротила и патроны. Об этом сообщают "Николаевские новости". Полиция провела обыск в помещении бывшего интернет-кафе в центре Николаева. Здесь, на первом этаже многоэтажки по улице Потемкинской, проживал 38-летний Николаевец. В одной из комнат полицейские нашли тротиловые шашки общим весом шесть килограммов, более полутора сотни патронов, среди которых и крупнокалиберные, а также амфетамин и электронные мини-весы, используемые для взвешивания наркотиков. Сейчас правоохранители выясняют, с какой целью мужчина все это хранил и каким образом получил боеприпасы, взрывчатку и психотропное вещество.

Начато уголовное производство, сообщилы в отделе коммуникации полиции Николаевской области. В то же время в ходе операции "Оружие и взрывчатка" правоохранители Ингульский отдела полиции города Николаева провели обыск в домовладение николаевца, Обнаружено 44 патрона различного калибра, пластид и три детонатора. Устанавливаются пути поступления боеприпасов, а также цель их хранения.

По незаконное обращение с боеприпасами и взрывчатымы веществами мужчине грозит от трех до семи лет заключения, сообщилы в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

11-летнюю Дашу спустя неделю нашли мертвой в родном селе: подробности трагедии. Об этом сообщает "Наше місто". 13 июня в Ивановском районе Одесской области пропала 11-летняя Даша Лукьяненко. Девочка пошла на занятия в танцевальный кружок, но домой так и не вернулась. На ее поиски бросили все возможные силы. Для поисков развернулась целая спецоперация, в которой приняли участие полицейские из пяти ближайших к Ивановке райотделов полиции, 100 военнослужащих Национальной гвардии Украины, десятки работников ГСЧС и более сотни волонтеров. Прочесывали все и везде, не останавливались ни на секунду. Кроме того, осуществлялись поиски с воздуха, при помощи самолетов местного аэроклуба, борта которых оснащены видеокамерами. Спустя неделю, 19 июня тело пропавшей девочки нашли в выгребной яме одного из соседних домов. 11-летняя Даша была без одежды. Близкие 11-летней Дарьи опознали тело ребенка. 22-летнему подозреваемому грозит пожизненное заключение. Но родители не согласны с таким решением. Они склонны к самосуду. "Да это что, мы еще и будем его кормить? Разорвать его на ремни!" — требовали они. "Установить преступника удалось только после сбора всей необходимой информации, позволившей посекундно восстановить движение девочки от рынка по направлению к школе. За эти дни была проделана колоссальная работа, по крупицам собирали информацию", – рассказал Аброськин. Изначально, подозреваемый не хотел сознаваться в содеянном до тех пор, пока его не выдала местная жительница. По его словам, убийство девочки произошло именно в том месте, где жители Ивановки слышали крик. Труп ребенка был найден на территории того же домовладения поселка, где местные ранее слышали крики. Поисковая группа заходила в этот же двор в первый день поисков, но тогда не обнаружила там ребенка. Парень до последнего не вызвал подозрений, так как казался всем тихим и вел затворнический образ жизни. По словам матери подозреваемого, в день убийства он сходил в душ, играл в компьютерные игры и смотрел фильм в наушниках. По словам местных жителей, Даша была очень светлым и добрым ребенком. О ее семье также позитивно окликаются.

В днепровском трамвае организовали буккроссинг (фото). Об єтом сообщает "Днепр Час". 20 июня в Днепре стартовала акция Book crossing «Бери книгу - приноси свою» ко II Международному книжному фестивалю Book Space. Команда организаторов фестиваля оставила набор книг от кураторской команды Book Space в брендированном трамвайном вагоне, который курсирует по маршруту №1 в Днепре. "Цель акции - привлечь внимание жителей и гостей города к чтению, а также пригласить их посетить II Международный книжный фестиваль Book Space-2019, который состоится с 21 по 23 июня на Фестивальном причале в Днепре. Каждый желающий сможет взять книгу, которая ему понравится, чтобы прочитать и оставить взамен свою. Мы надеемся, что люди увидят, как это хорошо, когда ты от всей души что-то отдаешь и делишься", - рассказывает пиар-директор фестиваля Татьяна Дробахина. Книги, которые команда организаторов оставила в вагоне трамвая, подобраны так, что будут интересны и взрослым, и детям, и молодежи.

Взорвалась бутылка В Ровно дети обожгли тридцать процентов тела. Об этом сообщает "Ого". В полицию поступило сообщение от врачей, что в медучреждение с термическими ожогами доставлены двое семилетних детей. Следственно-оперативная группа установила, что мальчики играли на улице Княгини Ольги по месту жительства во дворе многоэтажки под присмотром родителей. За домом их сосед в это время разжигал мангал, поэтому дети побежали посмотреть. Когда человек лил жидкость для розжига, внезапно загорелась и взорвалась бутылка. В двух мальчиков, которые стояли рядом, загорелась одежда. На крики детей сразу прибежали родители и вызвали скорую помощь. Пострадавших госпитализировали с термическими ожогами 30% тела. Состояние детей пока тяжелое, однако угрозы жизни нет. По факту неосторожного тяжкого или средней тяжести телесного повреждения начато досудебное расследование в уголовном производстве по статье 128 Уголовного кодекса Украины. Оба мальчиков, окончивших первый класс, воспитываются в полных и благополучных семьях.

Кропивницкий: 60-летний горожанин мужественно отстаивал свой велосипед (фото). Об этом сообщает "Утренний город". На сообщение о похищении велосипеда оперативно отреагировали патрульные Кировоградщины. Во время патрулирования полицейские получили вызов о том, что неизвестный мужчина завладел велосипедом заявителя именно тогда, когда он рвал на дереве ягоды. Происшествие случилось вчера около 8 часов на улице Кропивницкого в областном центре. 60-летний горожанин отнюдь не собирался расставаться со своим двухколесным любимцем. Он попытался догнать предполагаемого преступника, которого нашел неподалеку на переулке пешком. Но и последний не хотел терять награбленное и бросился на старика с камнем в руках. И в это время на место прибыли патрульные, которые задержали вероятного нападающего. Им оказался 30-летний кропивничанин, ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Заявителю, который отчаянно защищал свой велосипед и потерпел в неравной драке травм, патрульные вызвали скорую. Получив на месте медицинскую помощь, пожилой мужчина от госпитализации отказался. Вероятного преступника полицейские передали следственно-оперативной группе, которую вызвали на место происшествия. Содеянное уголовное правонарушение имеет признаки грабежа, соединенного с насилием, не опасным для жизни (ч.2 ст.186 УК). Сейчас вероятном нападающему грозит лишение свободы сроком до 6 лет.

38-летний мужчина из Бурыни скончался от укуса шершня. Об этом сообщает "Ваш шанс". Трагический случай произошел поздним вечером 12 июня в Бурынском районе - 38-летний мужчина, которого доставляли в больницу частным транспортом, умер по дороге в медучреждение. Эта история с укусом шершня, растиражированная в СМИ, получила немалый общественный резонанс. Что же произошло? По информации Сумского областного центра экстренной медпомощи, на 103 позвонила женщина-очевидец, которая сообщила диспетчеру, что мужчине стало плохо, он теряет сознание - якобы его укусил шершень или шмель. Пострадавший ехал за рулем автомобиля "КамАЗ", остановился, вышел из кабины и начал терять сознание. Его пересадили в легковой автомобиль, и брат повез его навстречу бригаде скорой. - Бригада ехала подготовленной, как на анафилактическую реакцию (с адреналином и пр.), - уточнил замдиректора центра Максим Новиков. - Встретились они в 10.41 - через 9 минут после вызова. Мужчина лежал на заднем сиденье уже без признаков жизни. Брат не дал оказать помощь на месте и помчал дальше в ЦРБ, чтобы помогли они. Увы, в больнице подтвердили, что мужчина умер.