Зеленський доручив Кабміну розробити і подати до Ради законопроект про посилення радіаційної безпеки

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів у тримісячний термін розробити і подати до Верховної Ради законопроект про посилення відповідальності за порушення режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення.

Про це йдеться в указі №512 від 10 липня, передають Українські Новини.

Також Президент доручив Кабміну підготувати законопроект про перегляд правового режиму зон радіоактивно забруднених територій внаслідок Чорнобильської катастрофи, доцільності подальшої дії окремих обмежень і заборон на здійснення видів діяльності в таких зонах, в тому числі відвідування зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення з туристичною метою.

Указ передбачає доручення Кабміну розробити і подати законопроект про особливості функціонування Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, передбачивши, зокрема, особливості встановлення природоохоронного режиму заповідника і організаційно-правову форму його управління і функціонування.

Глава держави доручив Кабміну розробити проект закону про збільшення видатків Державного бюджету на фінансування заходів, спрямованих на поліпшення пожежної безпеки на територіях Чорнобильської зони, в тому числі на лісових територіях Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, в першу чергу на придбання безпілотних літальних апаратів, спорудження додаткових пожежно-спостережних веж, придбання пожежних автомобілів, пожежного обладнання, оновлення засобів оперативного зв'язку, системи пересувних, стаціонарних радіостанцій.

Крім того, Зеленський доручив уряду вжити заходів, спрямованих на розвиток інфраструктури телекомунікаційних мереж з метою широкого покриття мережами мобільного зв'язку та належний доступ до мережі Інтернет на території Чорнобильської зони відчуження.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський доручив Кабміну розробити маршрути відвідин Чорнобильської зони водою до 11 жовтня.

Тим часом, у Чорнобильській зоні будуть проводити навчання ЄС і НАТО.

Раніше саме "брудне" місце Чорнобильської зони показали з висоти пташиного польоту.