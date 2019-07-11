Зеленский поручил Кабмину разработать маршруты посещения Чернобыльской зоны по воде

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров в течение трех месяцев разработать новые маршруты посещения Чернобыльской зоны, в том числе по водным объектам.

Об этом говорится в указе №512 от 10 июля, передают Українськi Новини.

Этим указом Зеленский также поручил Кабмину принять меры, направленные на совершенствование условий посещения зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательно, обязательного) отселения, развитие туризма на этих территориях, в частности: обеспечить проверку технического состояния контрольно-пропускных пунктов в зоне отчуждения и зоне безусловного (обязательного) отселения и проведения в случае необходимости работ по их восстановлению и надлежащего обустройства, а также обеспечить утверждение схем перемещения посетителей на контрольно-пропускных пунктах для обеспечения их безопасности и повышения пропускной способности таких пунктов.

Также Президент поручил правительству принять меры по обустройству определенных в установленном порядке маршрутов необходимой инфраструктурой, меры по неуклонному соблюдению правил радиационной безопасности во время пребывания посетителей в этих зонах, по обновлению оборудования и приборов по проведению дозиметрического контроля; способствовать созданию новых маршрутов посещения, в частности, маршрута с использованием водных путей, с обустройством соответствующих контрольно-пропускных пунктов; обеспечить размещение на официальном сайте Государственного агентства по управлению зоной отчуждения информации о графике посещения Чернобыльской зоны.

Помимо этого, Зеленский поручил Кабмину принять меры по совершенствованию порядка и условий посещения Чернобыльской зоны, предусмотрев предоставление запросов о намерении посещения территорий в таких зонах через электронный кабинет за три календарных дня до дня посещения, обработку запросов с использованием информации, предоставленной правоохранительными органами и получение результатов рассмотрения запросов о намерении посещения в электронном виде.

Также указ предусматривает поручение Кабмину способствовать представлению на международном туристическом рынке нового направления "Безопасный Чернобыль" и отработать вопрос о проведении в зоне отчуждения учебно-тренировочных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе в рамках углубления сотрудничества с государствами - членами НАТО и государствами - членами ЕС в сфере гражданской защиты.

Как сообщали Українські Новини, в Чернобыльской зоне будут проводить учения ЕС и НАТО.

Ранее самое "грязное" место Чернобыльской зоны показали с высоты птичьего полета.