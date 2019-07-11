Рада ввела хімічну кастрацію педофілів і створила їх відкритий реєстр

Верховна Рада ввела примусову хімічну кастрацію для педофілів віком від 18 років до 65 років і створила їх выдкритий публічний реєстр.

За законопроект №6449 за основу і в цілому проголосували 247 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

При цьому покарання у вигляді примусової хімічної кастрації полягає в примусовому введенні засудженому антиандрогенних препаратів, що складаються з хімічних речовин, мета яких полягає в зменшенні лібідо і сексуальної активності.

Згідно із законопроектом, примусовий хімічна кастрація не застосовуватиметься до осіб, які вчинили злочини у віці до 18 років, і до осіб у віці понад 65 років.

Документом пропонується збільшити термін покарання за згвалтування неповнолітньої особи позбавленням волі на строк від 7 до 15 років.

При цьому згвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також згвалтування малолітньої особи карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років з примусовою хімічною кастрацією.

Законопроектом також передбачено створення єдиного публічного реєстру осіб, засуджених відповідно до ст. 152, 153, 155, 156 Кримінального кодексу за згвалтування малолітньої, неповнолітньої особи, насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене щодо неповнолітньоъ особи, статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, розбещення неповнолітніх.

Крім цього, вчинення розпусних дій відносно неповнолітніх карається позбавленням волі на строк до 5 років.

У документі наголошується також, що стосовно засуджених до позбавлення волі осіб відповідно до ст. 152, 153, 155, 156 Кримінального кодексу за згвалтування неповнолітньої особи, насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене щодо неповнолітніх, статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, іта розбещення неповнолітніх після звільнення з місць позбавлення волі довічно встановлюється адміністративний нагляд.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронний комітет рекомендував Раді ввести реєстр педофілів та їх хімічну кастрацію.

Раніше в Польщі відкрили реєстр даних педофілів.