Правоохранительный комитет рекомендовал Раде ввести реестр педофилов и их химическую кастрацию

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует парламенту принять в целом законопроекты №6607, №6151, №6449 о введении реестра педофилов и их химической кастрации.\r\nСоответствующие решения были приняты на заседании комитета, передают Українські новини.\r\nЗаконопроект №6607 рекомендуется к принятию в целом и он предлагает внедрить Единый реестр лиц осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних и усиление ответственности за преступления, совершенные против их половой свободы и половой неприкосновенности.\r\nДоступ к реестру получат правоохранители.\r\nПредусматривается химическая кастрация педофилов, которая может быть применена только на основании добровольного обращения осужденного за такие преступления по решению суда и при наличии соответствующего заключения судебно-психиатрической и судебно-медицинской экспертиз.\r\nХимическая кастрация предусматривает замену неотбытой части наказания и может быть применена только после 10 лет отбывания наказания.\r\nТакже предлагается запретить условно-досрочное освобождение для педофилов и увеличить тюремный срок за изнасилования ребенка.\r\nПравоохранительный комитет рекомендовал принять в целом законопроект №6449, который предлагает полностью открытый реестр педофилов и их принудительную кастрацию.\r\nКроме того, комитет рекомендовал принять за основу законопроект №6151, в котором предлагается принудительная химическая кастрация для осужденных за педофилию.\r\nВ документе отсутствует положение о реестре для таких лиц.\r\nКак сообщали Українські Новини, петиция за химическую кастрацию педофилов набрала необходимое количество голосов.\r\nТем временем в Раде предложили химически кастрировать педофилов.\r\nТакже партия Ляшко созывает внеочередную сессию Рады для рассмотрения вопросов о педофилах.