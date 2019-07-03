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  • Правоохранительный комитет рекомендовал Раде ввести реестр педофилов и их химическую кастрацию
03 июля 2019, среда, 17:48 58
Политика 2019-07-03T18:26:36+03:00
Українські Новини
Правоохранительный комитет рекомендовал Раде ввести реестр педофилов и их химическую кастрацию

Правоохранительный комитет рекомендовал Раде ввести реестр педофилов и их химическую кастрацию

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует парламенту принять в целом законопроекты №6607, №6151, №6449 о введении реестра педофилов и их химической кастрации.

Соответствующие решения были приняты на заседании комитета, передают Українські новини.

Законопроект №6607 рекомендуется к принятию в целом и он предлагает внедрить Единый реестр лиц осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних и усиление ответственности за преступления, совершенные против их половой свободы и половой неприкосновенности.

Доступ к реестру получат правоохранители.

Предусматривается химическая кастрация педофилов, которая может быть применена только на основании добровольного обращения осужденного за такие преступления по решению суда и при наличии соответствующего заключения судебно-психиатрической и судебно-медицинской экспертиз.

Химическая кастрация предусматривает замену неотбытой части наказания и может быть применена только после 10 лет отбывания наказания.

Также предлагается запретить условно-досрочное освобождение для педофилов и увеличить тюремный срок за изнасилования ребенка.

Правоохранительный комитет рекомендовал принять в целом законопроект №6449, который предлагает полностью открытый реестр педофилов и их принудительную кастрацию.

Кроме того, комитет рекомендовал принять за основу законопроект №6151, в котором предлагается принудительная химическая кастрация для осужденных за педофилию.

В документе отсутствует положение о реестре для таких лиц.

Как сообщали Українські Новини, петиция за химическую кастрацию педофилов набрала необходимое количество голосов.

Тем временем в Раде предложили химически кастрировать педофилов.

Также партия Ляшко созывает внеочередную сессию Рады для рассмотрения вопросов о педофилах.

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