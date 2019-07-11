Суд відкрив провадження за позовом НБУ проти Коломойського

Господарський суд Дніпропетровської області призначив 11 липня підготовче засідання за позовом Національного банку до екс-акціонера Приватбанку Ігорю Коломойському у справах про стягнення коштів.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ червні 2018 Національний банк подав до Господарського суду Дніпропетровської області чотири позови до Ігоря Коломойського про стягнення з нього як з фінансового поручителя Приватбанку заборгованості за кредитами рефінансування відповідно на 1,8 млрд гривень, 1,27 млрд гривень, 1,29 млрд гривень і 0,5 млрд гривень.\r\nЙдеться про зобов'язання за договорами поруки відповідно до заборгованості, яка виникла станом на кінець грудня 2015 року.\r\nЗ приводу стягнення заборгованості з Коломойського, яка почала формуватися вже з 2016 року, Національний банк звернувся 18 грудня 2018 з відповідним позовом до суду першої інстанції Республіки і Кантона Женеви (Швейцарія).\r\nТоді Господарський суд Дніпропетровської області відмовив у відкритті провадження за позовами Національного банку на підставі того, що місцем проживання відповідача є Женева (Швейцарія), а не Дніпро.\r\nУ липні-серпні 2018 Дніпропетровський апеляційний господарський суд залишив чинними всі рішення суду першої інстанції.\r\nНе погоджуючись із рішеннями судів, Національний банк подав касаційні скарги, вказавши на неправильне застосування норм процесуального права.\r\nУ березні 2019 року Велика палата Верховного Суду задовольнила касаційні скарги Національного банку і скасувала рішення судів попередніх інстанцій, направивши справу до Господарського суду Дніпропетровської області для вирішення питання про відкриття провадження.\r\nПісля повернення справ з Верховного суду Господарський суд Дніпропетровської області відкрив провадження за всіма позовними заявами Національного банку.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, екс-глава НБУ Гонтарєва заявила, що їй постійно погрожує Коломойський.\r\nТим часом, Коломойський допускає, що може знову стати співвласником Приватбанку.