Суд відкрив провадження за позовом НБУ проти Коломойського

Господарський суд Дніпропетровської області призначив 11 липня підготовче засідання за позовом Національного банку до екс-акціонера Приватбанку Ігорю Коломойському у справах про стягнення коштів.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У червні 2018 Національний банк подав до Господарського суду Дніпропетровської області чотири позови до Ігоря Коломойського про стягнення з нього як з фінансового поручителя Приватбанку заборгованості за кредитами рефінансування відповідно на 1,8 млрд гривень, 1,27 млрд гривень, 1,29 млрд гривень і 0,5 млрд гривень.

Йдеться про зобов'язання за договорами поруки відповідно до заборгованості, яка виникла станом на кінець грудня 2015 року.

З приводу стягнення заборгованості з Коломойського, яка почала формуватися вже з 2016 року, Національний банк звернувся 18 грудня 2018 з відповідним позовом до суду першої інстанції Республіки і Кантона Женеви (Швейцарія).

Тоді Господарський суд Дніпропетровської області відмовив у відкритті провадження за позовами Національного банку на підставі того, що місцем проживання відповідача є Женева (Швейцарія), а не Дніпро.

У липні-серпні 2018 Дніпропетровський апеляційний господарський суд залишив чинними всі рішення суду першої інстанції.

Не погоджуючись із рішеннями судів, Національний банк подав касаційні скарги, вказавши на неправильне застосування норм процесуального права.

У березні 2019 року Велика палата Верховного Суду задовольнила касаційні скарги Національного банку і скасувала рішення судів попередніх інстанцій, направивши справу до Господарського суду Дніпропетровської області для вирішення питання про відкриття провадження.

Після повернення справ з Верховного суду Господарський суд Дніпропетровської області відкрив провадження за всіма позовними заявами Національного банку.

Як повідомляли Українські Новини, екс-глава НБУ Гонтарєва заявила, що їй постійно погрожує Коломойський.

Тим часом, Коломойський допускає, що може знову стати співвласником Приватбанку.