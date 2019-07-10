Сегодня Рада продолжит рассмотрение проекта Избирательного кодекса

Верховная Рада на пленарном заседании в среду продолжит рассмотрение проекта Избирательного кодекса (№3112-1).\r\nОб этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.\r\nДо этого Рада рассмотрела 4 149 из 4 568 поправок к проекту.\r\nПарламент приступил к рассмотрению документа 6 июня.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Рада хочет принять Избирательный кодекс до 14 июля.\r\nРанее "Нацкорпус" пришел к Раде с требованием внести изменения в Избирательный кодекс и снизить проходной барьер.\r\nТакже в день инаугурации Зеленский рассказал, что должна сделать Рада в течение 2 месяцев.