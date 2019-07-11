Партії Зеленського і Бойка лідирують на виборах в Раду

47% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", які будуть голосувати і визначилися з вибором, готові підтримати партію "Слуга народу", 11,6% - "Опозиційну платформу - За життя", 8,2% - "Європейську солідарність", 6,6% - партію "Голос", "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 6,4% на виборах Верховної Ради.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Партію "Сила і честь" готові підтримати 3,6%, "Опозиційний блок" - 3,2%, партію "Українська стратегія Гройсмана" - 2,8%, Радикальну партію - 2,5%, партію ВО "Свобода" - 2,1%.

Рейтинг інших політичних сил - менше 2%.

Лідерами так званого "другого вибору" є партії "Слуга народу" (9,6%) і "Голос" (9,3%).

Рівень довіри до Президента Володимира Зеленського становить 65% (не довіряють 27%).

Серед лідерів політичних сил відносно високим рівнем довіри користуються лідер "Голоси" Святослав Вакарчук (25%), голова "Слуги народу" Дмитро Разумков (24%), голова "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко (23%), голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко (22%), лідер Опозиційної платформи" Юрій Бойко (22%), прем'єр-міністр Володимир Гройсман (20% ) і лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко (20%).

Менше довіряють респонденти колишньому Президенту і лідеру "Євросолідарності" Петра Порошенка (14%) та Віктору Медведчуку (12%).

На Заході країни найвищий рівень довіри мають Зеленський і Вакарчук, в центрі - Зеленський, Гриценко, Тимошенко, Смешко і Гройсман, на півдні - Зеленський і Бойко, на Сході - Зеленський, Бойко, Разумков і Медведчук.

Опитування проводилося протягом 6 - 10 липня.

Аудиторія: населення України віком від 18 років.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіоном і типом поселення.

Вибіркова сукупність: 2 000 респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Як повідомляли Українські Новини, тиждень тому 42,3% респондентів, опитаних социологическрой групою "Рейтинг", які будуть голосувати і визначилися з вибором, готові підтримати партію "Слуга народу", 13,4% - "Опозиційну платформу - За життя", 8,3% - "Європейську солідарність", по 7,2% - партію "Голос", і "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" на виборах Верховної Ради.

Соціологічна компанія Seetarget заявила, що за результатами опитування, проведеного 1-7 липня, в наступному скликанні українського парламенту будуть представлені 5 політичних партій – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність", "Голос" і Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".