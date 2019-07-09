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09 июля 2019, вторник, 16:27 1116
Выборы 2019-07-09T17:00:03+03:00
Українські Новини
У Бойко растет, а у Зеленского - нет, – рейтинги

У Бойко растет, а у Зеленского - нет, – рейтинги

Соцопрос (иллюстрация). Фото из открытых источников
Соцопрос (иллюстрация). Фото из открытых источников

Социологическая компания Seetarget заявила, что по результатам опроса, проведенного 1-7 июля, в следующем созыве украинского парламента будут представлены 5 политических партий – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос" и Всеукраинское объединение "Батьківщина".

Такие данные обнародовала компания Seetarget на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс-Украина" в Киеве 9 июля.

Лидером партийного рейтинга стала партия "Слуга народа". У нее 42,5%. На втором месте партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", у которой 14,5%. Третье место занимает "Европейская солидарность" – 8,2%, четвертое место – "Голос" – 7,5% и, наконец, пятое – ВО "Батьківщина" – 7,2%. Все остальные партии не преодолевают 5-процентный барьер.

Участники пресс-конференции отметили, что партия "Слуга народа" сохраняет свои лидирующие позиции. В то же время наблюдается рост рейтинга у "Оппозиционной платформы - За жизнь".

"И если за партию "Слуга народа" избиратель голосует скорее эмоциональным способом, то при голосовании за "Оппозиционную платформу – За жизньт" включается рациональный фактор. Избиратели голосуют за них как за своих. И этот рейтинг может возрастать и далее, учитывая доверие не только к лидеру партии Юрию Бойко, но и к другим представителям партии, возможно даже до 17-18%. А вот рейтинг "Оппозиционного блока" опустился даже ниже уровня статистической погрешности и предпосылок для улучшения ситуации для Мураева - Вилкула - Кернеса нет никаких", – отметил директор компании Seetarget Алексей Боровский.

Также на пресс-конференции были обнародованы данные об отношении украинцев к методам установления мира на Донбассе.

79% респондентов положительно оценивают идею прямых переговоров с руководством России на тему мира на Донбассе. Однозначно негативно против прямых переговоров с Москвой выступают 7,1% опрошенных.

В то же время положительно относятся к возможности прямых переговоров с ЛНР и ДНР 52,4% респондентов. О негативном отношении к таким переговоров заявили 36,4% респондентов.

Исследование было проведено методом личных интервью (face-to-face) с 1 по 7 июля социологической компанией Seetarget. Территория исследования – вся Украина (кроме АР Крым и неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей). Выборка – 2 009 респондентов. Погрешность измерения составляет не более 2,4%.

Больше новостей о: Слуга народа Алексей Боровский Seetarget Оппозиционная платформа - За жизнь Владимир Зеленский Юрий Бойко

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