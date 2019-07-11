"Нафтогаз" хоче закупити юрпослуги на 30 млн гривень

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" оголосила тендер на закупівлю юридичних послуг щодо захисту інтересів компанії в іноземних юрисдикціях за 30 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу", передають Українські Новини.

Зазначається, що основним завданням, яке має реалізувати переможець, є представлення інтересів компанії під час зустрічей і переговорів, що проводяться з представниками іноземних державних органів, організацій, фінансових установ, міжнародних організацій, іноземних фінансових установ.

Також переможець має надати послуги з підготовки проектів угод (договорів, контрактів, додатків тощо), іншої необхідної документації; надання письмових та усних консультацій, рекомендацій, юридичних висновків та інших юридичних послуг при підготовці до висновку, укладання угод; представлення інтересів компанії під час вирішення спорів у судах та інших органах іноземних держав, іноземних або міжнародних арбітражах, підготовка необхідних процесуальних документів; юридичний супровід випуску єврооблігацій, розміщення цінних паперів, отримання кредитів.

Термін надання послуг до 30 вересня 2020 року.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 12 серпня.

Аукціон призначено на 17 вересня.

В системі публічних закупівель ProZorro на сьогодні відсутня інформація про подані заявки на участь у тендері.

Як повідомляли Українські Новини, в 2018 "Нафтогаз" скоротив прибуток більше ніж в три рази.

Раніше "Нафтогаз" погасив $500 млн зовнішніх боргів, незважаючи на надзвичайну ситуацію із закупівлями газу в "Укртрансгазі".