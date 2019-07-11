Рубль після падіння почав дорожчати у київських обмінниках

У четвер, 11 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в понеділок, 10 липня, підвищився на 2 копійки і склав 3,61 грн за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс продажу підвищився на 4 копійки і склав 4,20 грн за 10 рублів.\r\nКурс російського рубля в обмінниках 11 липня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,61\r\n4,20\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n3,95\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,50\r\n4,07\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 10 липня на 19,73 коп. до 26,1185 UAH\/USD, курс купівлі - на 17,00 коп. до 25,7224 UAH\/USD.\r\nТим часом гривня до іноземних валют різко обвалилася: офіційний курс.