підписатися на розсилку
25.7 26.1
28.65 29.3
˟
11 липня 2019, четвер, 10:51 11
Економіка 2019-07-11T12:00:03+03:00
Українські Новини
Рубль після падіння почав дорожчати у київських обмінниках

Рубль після падіння почав дорожчати у київських обмінниках

У четвер, 11 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в понеділок, 10 липня, підвищився на 2 копійки і склав 3,61 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу підвищився на 4 копійки і склав 4,20 грн за 10 рублів.

Курс російського рубля в обмінниках 11 липня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,61 4,20
Максимальний 3,95 5,00
Мінімальний 2,50 4,07

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 10 липня на 19,73 коп. до 26,1185 UAH/USD, курс купівлі - на 17,00 коп. до 25,7224 UAH/USD.

Тим часом гривня до іноземних валют різко обвалилася: офіційний курс.

Більше новин про: Курс валют курс рубля Курс рубля до гривні

Архів
Новини
За три роки Львівська тютюнова фабрика не купила жодної акцизної марки для сигарет, - ЗМІ 12:27
Партії Зеленського і Бойка лідирують на виборах в Раду 12:16
Верховна Рада. Фото: @verkhоvna_rаda
Рада ухвалила Виборчий кодекс 12:15
Київський суд зобов'язав оборонний завод виплатити 1,5 млн доларів російської компанії, що перебуває під санкціями 12:10
"Фармак" планує збільшити потужності з виробництва рідких лікарських форм в 2 рази в кінці 2020 12:09
більше новин
Анатолій Шарій. Фото: facebook.com/anatolijsharij
Апеляційний суд визнав законним скасування розшуку і заочного арешту Шарія 14:20
У Зеленського хочуть переглянути мораторій на експорт лісу 14:17
Кандидат у нардепи Червоненко заявив, що мер Одеси Труханов перешкоджає передвиборчій агітації 16:56
"Лото-Забава": у Полтаві зірвано перший джекпот 2019 року 11:59
Телеміст можливий, якщо наша студія в Сімферополі, а Путін включається з Гааги, - Садовий 12:33
більше новин
У Зеленського хочуть переглянути мораторій на експорт лісу 14:17
Зеленський призначив людину з орбіти Коломойського членом Нацради з питань телебачення і радіо 16:36
Бойовики обстрілюють цивільні об'єкти. Скріншот відео 24 ОМБр
Бойовики зафіксували власні злочини проти цивільних 14:55
НБУ скасував обмеження на репатріацію дивідендів 09:08
Російський військовий корабель зайшов у закритий район проведення стрільб на "Сі Бриз-2019" 11:27
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok