Рубль після падіння почав дорожчати у київських обмінниках

У четвер, 11 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в понеділок, 10 липня, підвищився на 2 копійки і склав 3,61 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу підвищився на 4 копійки і склав 4,20 грн за 10 рублів.

Курс російського рубля в обмінниках 11 липня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,61 4,20 Максимальний 3,95 5,00 Мінімальний 2,50 4,07

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 10 липня на 19,73 коп. до 26,1185 UAH/USD, курс купівлі - на 17,00 коп. до 25,7224 UAH/USD.

Тим часом гривня до іноземних валют різко обвалилася: офіційний курс.