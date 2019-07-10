Меркель розповіла про своє самопочуття після чергового нападу тремтіння

Канцлер ФРН Ангела Меркель (Angela Merkel) запевнила, що відчуває себе "дуже добре". Під час прес-конференції після зустрічі в Берліні з прем'єр-міністром Фінляндії Антті Рінне, в середу, 10 липня, Меркель відкинула сумніви щодо стану її здоров'я.

"Не варто хвилюватися", - зазначила канцлер, слова якої наводить агентство новин dpa, пише DW.

Раніше цього дня Меркель пережила ще один напад тремтіння під час зустрічі з військовими почестями керівника фінського уряду.

Сьогоднішній випадок Меркель пояснила тим, що вона поки перебуває у фазі психологічного "пропрацювання" випадку, який трапився з нею 18 червня під час церемонії зустрічі українського президента Володимира Зеленського. "Вочевидь, вона (ця фаза. - Ред.) ще не цілком завершилася, але прогрес є", - зазначила Меркель. Вона висловила впевненість, що "одного дня" такі напади тремтіння минуть - так само, як і з'явилися.

Канцлерка відкинула також будь-які сумніви щодо своєї працездатності. Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи не варто було б у Німеччині регулярно публікувати інформацію про стан здоров'я керівників держави, як це роблять у багатьох інших країнах, вона запевнила, що й надалі має сили працювати. "Загалом я глибоко переконана, що залишаюся працездатною", - сказала Меркель, цитує агенція новин Reuters.

Нинішній випадок сильного тремтіння Меркель - вже третій за менш ніж місяць під час публічного заходу. Вперше таке трапилося з канцлером 18 червня під час церемонії зустрічі Володимира Зеленського. Другий раз аналогічні прояви нездужання Меркель було помітно 27 червня на церемонії призначення на посаду нового Міністерка юстиції Христині Ламбрехт (Christine Lambrecht) президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier). Тоді Меркель теж помітно тремтіла всім тілом.