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10 липня 2019, середа, 20:24 16
Фінанси 2019-07-10T21:45:02+03:00
Українські Новини
Курс гривні на міжбанку продовжує падати

Курс гривні на міжбанку продовжує падати

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 7 коп. в середу знизився на 24 коп. до 25,88 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,73-25,77 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 25,62-25,65 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 25,87-25,90 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 6,64% з 27,72 UAH/USD до 25,88 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 9 липня на 7,90 коп. до 25,9094 UAH/USD, курс купівлі - на 4,57 коп. до 25,5336 UAH/USD.

Станом на 1 липня в червні грошова база, яка включає в себе готівку в обігу поза банками, а також резервні кошти банків і інші гроші, за оперативними даними НБУ, зросла на 3,8% з 428,692 млрд гривень станом на 1 червня до 445,084 млрд гривень.

 

 

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