Гривна на межбанке обвалилась

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 9 коп. во вторник снизился на 7 коп. до 25,64 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,53-25,55 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 25,44-25,47 UAH/USD, после чего установились на уровне 25,61-25,668 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 7,50% с 27,72 UAH/USD до 25,64 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в обменниках Киева доллар и евро продолжают дешеветь.

Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 июля, на 10,92 коп. до 25,6022 UAH/USD.