Скандал з Годунком: користувачів соцмереж обурила хамська риторика Зеленського

В соціальних мережах активно обговорюють поведінку президента Володимира Зеленського, який під час робочої наради вигнав бориспільського секретаря міськради Ярослава Годунка.

Багатьох користувачів соцмереж обурила риторика Зеленського.

Воночас багато хто зазначає, що сам Годунок є скандальним чиновником і часто змінює належність до політсил. Так, перед виборами президента Годунок агітував голосувати за чинного президента.

"Як вдало, що Годунок виявився саме відданим виборцем Зеленського. Хоча уже встиг побувати у пів десятка партій та рухів. Просто хай це буде уроком виборцям Зеленського і "Слуги народу". Особливо таких підкреслено прогресивних та інтелектуальних, які чекають від нього якогось прориву і здобутків. Якщо треба буде, чи просто в нього планка рухне - їх він так само буде виганяти, якщо не матом крити. Публічно мордою об асфальт, з криками на камери "exit, разбойнік" і дзвінком Баканову для страховки. Тож краще б підчистити дописи з підтримкою Зеленського на виборах, щоби потім із вас не сміялись під час аналогічних ситуацій, - пише Роман Кулик.

"Я не розумію ЗеХама, він зустрівся з типовим своїм виборцем, і чомусь не задоволений...? А пану Годунку можу сказати лише наступне: Яке їхало, таке здибало!" - написала Катя Королюк.

"Годунок особистість звичайно відома ... І гоп-стоп при службі ним в ППС траплявся... Але! Судимість ця знята, і президент зобов'язаний це розуміти. Це раз. Виганяти когось на "ти", з лайкою і охороною неприпустимо. Це два", - пише Віктор Яценко.

"Це щоооо??? Я все можу зрозуміти, але це президент?? Він має право так розмовляти???" - пише Наталія Тарнопольська.

"Я не знаю хто такий Годунок, але я вже бачу, хто такий Зеленський - звичайний Хам, саме з Великої букви, бо поважаючий, себе і підлеглих, керівник не буде тикати незнайомій людині, Незалежності хто ВІН! Можу так казати, бо сам 25 р.був керівником и не дозволяє собі такого!"- написав Володимир Ковалевський.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський сказав, що зателефонує виконуючому обов'язки голови Служби безпеки України Івану Баканову, щоб той розібрався з Ярославом Годунком.