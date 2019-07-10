Скандал з Годунком: користувачів соцмереж обурила хамська риторика Зеленського

В соціальних мережах активно обговорюють поведінку президента Володимира Зеленського, який під час робочої наради вигнав бориспільського секретаря міськради Ярослава Годунка.\r\nБагатьох користувачів соцмереж обурила риторика Зеленського.\r\nВоночас багато хто зазначає, що сам Годунок є скандальним чиновником і часто змінює належність до політсил. Так, перед виборами президента Годунок агітував голосувати за чинного президента.\r\n"Як вдало, що Годунок виявився саме відданим виборцем Зеленського. Хоча уже встиг побувати у пів десятка партій та рухів. Просто хай це буде уроком виборцям Зеленського і "Слуги народу". Особливо таких підкреслено прогресивних та інтелектуальних, які чекають від нього якогось прориву і здобутків. Якщо треба буде, чи просто в нього планка рухне - їх він так само буде виганяти, якщо не матом крити. Публічно мордою об асфальт, з криками на камери "exit, разбойнік" і дзвінком Баканову для страховки. Тож краще б підчистити дописи з підтримкою Зеленського на виборах, щоби потім із вас не сміялись під час аналогічних ситуацій, - пише Роман Кулик.\r\n\r\n"Я не розумію ЗеХама, він зустрівся з типовим своїм виборцем, і чомусь не задоволений...? А пану Годунку можу сказати лише наступне: Яке їхало, таке здибало!" - написала Катя Королюк.\r\n"Годунок особистість звичайно відома ... І гоп-стоп при службі ним в ППС траплявся... Але! Судимість ця знята, і президент зобов'язаний це розуміти. Це раз. Виганяти когось на "ти", з лайкою і охороною неприпустимо. Це два", - пише Віктор Яценко.\r\n\r\n"Це щоооо??? Я все можу зрозуміти, але це президент?? Він має право так розмовляти???" - пише Наталія Тарнопольська.\r\n\r\n"Я не знаю хто такий Годунок, але я вже бачу, хто такий Зеленський - звичайний Хам, саме з Великої букви, бо поважаючий, себе і підлеглих, керівник не буде тикати незнайомій людині, Незалежності хто ВІН! Можу так казати, бо сам 25 р.був керівником и не дозволяє собі такого!"- написав Володимир Ковалевський.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський сказав, що зателефонує виконуючому обов'язки голови Служби безпеки України Івану Баканову, щоб той розібрався з Ярославом Годунком.