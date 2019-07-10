Бориспільський чиновник, якого Зеленський вигнав, голосував за "чесного ПреЗЕдента"

Секретар бориспільської міської ради Ярослав Годунок, якого президент Володимир Зеленський вигнав з робочої наради, на виборах президента агітував голосувати за Зеленського.

Відповідні скріншоти зі сторінки Годунка опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Ігор Тихолаз.

"Знайомтесь - це Годунок, секретар Бориспільської міської ради. Який агітував за Зеленського і голосував за нього. І саме його сьогодні президент по-хамськи і нахабно вигнав з наради. Ще пообіцяв, що з ним СБУ "розбереться". Закон бумеранга спрацював дуже швидко, яких там півроку", - написав він.

"Проголосував за майбутнє моїх дітей, за процвітаючу Україну і чесного ПреЗЕдента", - писав Годунок у підписі до фото з дня виборів.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський сказав, що подзвонить виконуючому обов'язки голови Служби безпеки України Івану Баканову, щоб той розібрався з секретарем бориспільської міської ради Ярославом Годунком.

Раніше Володимир Зеленський призначив свого друга Івана Баканова першим заступником голови СБУ.