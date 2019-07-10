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10 липня 2019, середа, 18:35 11
Політика 2019-07-10T20:15:01+03:00
Українські Новини
Бориспільський чиновник, якого Зеленський вигнав, голосував за "чесного ПреЗЕдента"

Бориспільський чиновник, якого Зеленський вигнав, голосував за "чесного ПреЗЕдента"

Секретар бориспільської міської ради Ярослав Годунок, якого президент Володимир Зеленський вигнав з робочої наради, на виборах президента агітував голосувати за Зеленського.

Відповідні скріншоти зі сторінки Годунка опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Ігор Тихолаз.

"Знайомтесь - це Годунок, секретар Бориспільської міської ради. Який агітував за Зеленського і голосував за нього. І саме його сьогодні президент по-хамськи і нахабно вигнав з наради. Ще пообіцяв, що з ним СБУ "розбереться". Закон бумеранга спрацював дуже швидко, яких там півроку", - написав він.

"Проголосував за майбутнє моїх дітей, за процвітаючу Україну і чесного ПреЗЕдента", - писав Годунок у підписі до фото з дня виборів.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський сказав, що подзвонить виконуючому обов'язки голови Служби безпеки України Івану Баканову, щоб той розібрався з секретарем бориспільської міської ради Ярославом Годунком.

Раніше Володимир Зеленський призначив свого друга Івана Баканова першим заступником голови СБУ.

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