Не принципово, як перезапускати судову реформу, - конституціоналіст Речицький

Український юрист, фахівець з конституційного права, член Конституційної Комісії від Української Гельсінської спілки з прав людини, конституційний експерт Харківської правозахисної групи Всеволод Речицький вважає, що головне не процедура перезапуску судової реформи, а зміст.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Потрібно думати про зміст того, що хочуть перезапускати, це набагато важливіше, ніж те, як це робити. Технічно звичайно краще коли Верховна Рада у новому складі скасує щось, вона може внести зміни в закон. Якщо це торкається Конституції, то це складніше, оскільки треба мати 300 голосів. Але мене хвилює зміст, а не процедура як проводити реформу, тому що ті, хто пропонує повну заміну суддівського корпусу, як на мене, це повна утопія. В Україні немає навіть суддів на ті суди, які є. Є цілі райони без суддів, а якщо їх ще раз пропустити через фільтр, то залишиться ще менше",- сказав він.

За його словами, необхідно якомога швидше вирішити проблему дефіциту суддів у системі.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Пилипенко вважає, що президент Володимир Зеленський повинен визначитися з оптимальним шляхом перезапуску судової реформи.

Віктор Мусіяка вважає, що у ході перезапуску судової реформи необхідно в першу чергу провести ревізію змін в Конституцію, а також законів, прийнятих протягом каденції президента Петра Порошенка і які стосувалися судової системи.

Колишній член Венеціанської комісії Марина Ставнійчук вважає, що у КС є всі підстави для того, щоб визнати неконституційність Закону України "Про судоустрій і статус суддів".