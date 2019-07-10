підписатися на розсилку
25.5 25.9
28.4 29.1
˟
10 липня 2019, середа, 17:23 7
Судова влада 2019-07-10T17:45:02+03:00
Українські Новини
Не принципово, як перезапускати судову реформу, - конституціоналіст Речицький

Не принципово, як перезапускати судову реформу, - конституціоналіст Речицький

Український юрист, фахівець з конституційного права, член Конституційної Комісії від Української Гельсінської спілки з прав людини, конституційний експерт Харківської правозахисної групи Всеволод Речицький вважає, що головне не процедура перезапуску судової реформи, а зміст.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Потрібно думати про зміст того, що хочуть перезапускати, це набагато важливіше, ніж те, як це робити. Технічно звичайно краще коли Верховна Рада у новому складі скасує щось, вона може внести зміни в закон. Якщо це торкається Конституції, то це складніше, оскільки треба мати 300 голосів. Але мене хвилює зміст, а не процедура як проводити реформу, тому що ті, хто пропонує повну заміну суддівського корпусу, як на мене, це повна утопія. В Україні немає навіть суддів на ті суди, які є. Є цілі райони без суддів, а якщо їх ще раз пропустити через фільтр, то залишиться ще менше",- сказав він.

За його словами, необхідно якомога швидше вирішити проблему дефіциту суддів у системі.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Пилипенко вважає, що президент Володимир Зеленський повинен визначитися з оптимальним шляхом перезапуску судової реформи.

Віктор Мусіяка вважає, що у ході перезапуску судової реформи необхідно в першу чергу провести ревізію змін в Конституцію, а також законів, прийнятих протягом каденції президента Петра Порошенка і які стосувалися судової системи.

Колишній член Венеціанської комісії Марина Ставнійчук вважає, що у КС є всі підстави для того, щоб визнати неконституційність Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

Більше новин про: Верховна Рада Судова реформа Конституційний Суд Зеленський Речицький

Архів
Новини
Фото дня: У Карпатах йде сніг, а температура опустилася до +3°С 17:59
Зеленський обіцяє розібратися з людьми, у яких "непроукраїнське бачення" під час війни 17:53
Запуск нового ринку електроенергії в Україні відбувся успішно, – USAID 17:53
Кабмін не звільнив голову правління "Нафтогазу" Коболєва 17:35
Нелегальних обмінників стало більше: де знайшли незаконні точки обміну валюти 17:34
більше новин
НАБУ підготувало повідомлення про підозру Насалику 09:40
У Зеленського хочуть переглянути мораторій на експорт лісу 14:17
У мене немає газової плити: Вакарчук розповів, чому не знає ціни на газ 09:27
У деякі області України йдуть зливи з грозами, - ДСНС 09:32 Карта
Кандидат у нардепи Червоненко заявив, що мер Одеси Труханов перешкоджає передвиборчій агітації 16:56
більше новин
У мене немає газової плити: Вакарчук розповів, чому не знає ціни на газ 09:27
У Зеленського хочуть переглянути мораторій на експорт лісу 14:17
Зеленський призначив людину з орбіти Коломойського членом Нацради з питань телебачення і радіо 16:36
Бойовики обстрілюють цивільні об'єкти. Скріншот відео 24 ОМБр
Бойовики зафіксували власні злочини проти цивільних 14:55
НАБУ підготувало повідомлення про підозру Насалику 09:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok