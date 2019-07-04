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04 липня 2019, четвер, 11:20 37
Судова влада 2019-07-04T11:28:50+03:00
Українські Новини
Зеленський повинен визначитися з оптимальним шляхом перезапуску судової реформи, через КС або через Раду, - Пи

Зеленський повинен визначитися з оптимальним шляхом перезапуску судової реформи, через КС або через Раду, - Пилипенко

Представник України у Венеціанській комісії" (2013-2017 роки), народний депутат України VI-VII скликань Володимир Пилипенко вважає, що президент Володимир Зеленський повинен визначитися з оптимальним шляхом перезапуску судової реформи.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Указом президента була створена комісія і я думаю, що це все має відбуватися в першу чергу в порядку дискусії. Тому що, щоб щось пропонувати, необхідно, щоб воно знайшло свою згоду і в громадянському суспільстві і серед суддів, юристів, тому якщо проходити через Конституційний суд насправді це не судова реформа, а просто скасування того, що зробила попередня влада. Якщо дійсно відродити довіру суспільства, то слід провести таку судову реформу, щоб її провести і забути про неї. Тоді теж суспільство не довіряло, а зараз ще менше довіряє", - сказав Пилипенко.

На його думку, необхідно дізнатися від президента Зеленського його бачення судової реформи.

"Поки про неї (судову реформу) тільки говорять, але я не розумію, чого вона торкнеться. Я не виключаю, що може навіть буде внесення змін до Конституції. Тобто, зараз говорити про шляхи перезапуску реформи рано, але я переконаний, що вона повинна проводиться на майданчику комісії з реформи ", - упевнений експерт.

Він додав, що шлях через КС всерівно призведе до того, що президент повинен представити суспільству своє бачення судової реформи.

Також за його словами, статус Верховного суду України - це питання якості законів та якості змін, які влада проводила протягом 5 років.

"У мене інше питання. "Венеціанська комісія" рекомендувала не знищувати адміністративну юстицію, а залишити Вищий адмінсуд як гарантію захисту громадян від держави. Влада це знищила, створивши у Верховному суді палати. При цьому був створений суд з інтелектуальної власності, про який всі забули і який сьогодні нікому не потрібен, так як таких справ мало. Але всі йдуть в адміністративну юстицію",- обурився Пилипенко.

Крім того, за його словами, потрібно вирішити питання, що ж робити з указом екс-президента Петра Порошенка про ліквідацію загальних та утворення місцевих окружних судів.

"Це перше питання, а друге - що ж робити з тими людьми, які разом з цими судами залишилися ліквідовані і не переведені в нові суди. Новий президент повинен розібратися в цьому ", - переконаний Пилипенко.

Як повідомляли Українські Новини, колишній заступник голови Конституційної комісії Віктор Мусіяка вважає, що необхідно провести ревізію змін в Конституцію.

Колишній член Венеціанської комісії Марина Ставнійчук вважає, що у КС є всі підстави для того, щоб визнати неконституційність Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

Зеленський створив Комісію з питань правової реформи.

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