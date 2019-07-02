Ставнійчук про судову реформу команди Зеленського: КС має всі підстави визнати судову реформу Порошенка неконституційною

Колишній член Венеціанської комісії Марина Ставнійчук вважає, що у Конституційного суду є всі підстави для того, щоб визнати неконституційність Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

Про це вона сказала Українським Новинам.

"Я вважаю, що є всі підстави для Конституційного суду визнати неконституційність закону "Про судоустрій і статус суддів". Беручи до уваги те, яким чином відбулася процедура - спочатку ухвалення закону "Про судоустрій і статус суддів" на підставі попередньої редакції Конституції України, а потім через кілька годин прийняття змін в саму Конституцію України. Тобто, все було зроблено навпаки", - сказала вона.

На думку експерта, процедура законодавчих змін повинна була виглядати іншим чином.

"Повинні були бути внесені зміни до Конституції України у встановленому порядку, потім вони повинні були набути чинності і лише після цього повинен був розглядатися закон "Про судоустрій і статус суддів", який відповідав би положенням оновленої Конституції", - зазначила Ставнійчук.

За її словами, процедура була порушена з політичних мотивів.

"Через недовіру між БПП і Народним Фронтом, вони, нехтуючи здоровим глуздом і, незважаючи на визначену процедуру внесення змін до Конституції і прийняття законів, які не суперечать положенням Конституції, зробили так, як зробили", - підкреслила вона.

При цьому, на думку Марини Ставнійчук, ніхто не може гарантувати, чи буде чинитися на КС політичний вплив при розгляді даного питання і чи не затягнеться розгляд відповідного подання на роки, якщо воно надійде в КС.

"Але, на мій погляд, це (визнання КС неконституційним закону "Про судоустрій і статус суддів") був би найбільш правильний шлях, який розставив усе на свої місця і дав би можливість притягнути до відповідальності тих людей, які зловживали Конституцією і правом при здійсненні так званої "судової реформи", - підкреслила Ставнійчук.

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