Мусіяка про судову реформу Зеленського: дещо потрібно змінити через Конституційний суд, а дещо і без нього

Професор, колишній заступник голови Конституційної комісії Віктор Мусіяка вважає, що в ході перезапуску судової реформи необхідно в першу чергу провести ревізію змін до Конституції, а також законів, прийнятих протягом каденції президента Петра Порошенка і які стосувалися судової системи.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Щось можна змінити через Конституційний суд, а щось, можливо, без Конституційного суду...Ми пропонували розробити і прийняти нову редакцію закону «Про судоустрій і статус суддів» і фактично замінити цей (існуючий) ідіотський закон нормальним законом, який не буде суперечити Конституції. Тоді не виникне необхідності звертатися у Конституційний суд», - сказав Мусіяка.

Експерт упевнений, що питання перезапуску судової реформи потребує концептуального підходу.

«Я б не виключав необхідності внесення змін і доповнень до положень розділу "Правосуддя" Основного закону, тому що там є деякі антиконституційні норми», - зазначив він.

Мусіяка також повідомив, що в ході зустрічі з членом команди Зеленського Іриною Венедиктовою, він порадив їй, перш ніж перезапускати або заново проводити судову реформу, вивчити нинішній стан судової системи.

«Щоб подивитися, в якому контексті змінювати елементи, які потрібно повністю перезапускати, а які лише трохи відкоригувати. Ви ж знаєте, в якому стані знаходиться судова система. Картина просто жахлива - один лише факт - дефіцит суддів більше 2 тис. у зв'язку трансформацією системи. Чи потрібно щось робити? Звичайно, потрібно» - сказав Мусіяка.

Експерт також упевнений, що подальше реформування судової системи можливе тільки із залученням професіоналів, "а не тих людей, які незрозуміло звідки прийшли і розповідають, як і що робити".

Як повідомляли Українські Новини, колишній член Венеціанської комісії Марина Ставнійчук вважає, що у Конституційного суду є всі підстави для того, щоб визнати неконституційність Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

Зеленський створив Комісію з питань правової реформи.

Раніше представник Зеленського в Раді Стефанчук оцінив судову реформу Порошенко на три з мінусом.