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11 липня 2019, четвер, 06:15 18
Авто 2019-07-11T09:00:02+03:00
Українські Новини
Де залишити авто і не порушити правила паркування

Де залишити авто і не порушити правила паркування

Бессарабка. Фото: facebook/Дмитро Рахматуллін
Бессарабка. Фото: facebook/Дмитро Рахматуллін

Для врегулювання проблем з хаотичним паркуванням, закон про яке набув чинності 27 вересня 2018 року, у Києві вже з липня інспектори почали фіксувати порушення через фотозйомку, а також виносити постанови про адміністративне стягнення (штрафи) за вчинені адміністративні правопорушення. Про це йдеться на сторінці Facebook начальника інспекції з паркування в Києві Дмитра Рахматулліна.

З цього часу інспектори можуть штрафувати за:

  1. Порушення правил зупинки і стоянки автомобіля (ч. 1 статті 122 КУПАП) - розміщення автомобіля в зоні дії знаків 3.34 і 3.35 - штраф розміром 255 грн;
  2. Порушення правил зупинки і стоянки автомобіля (ч. 3 статті 122 КУПАП) - розміщення автомобіля, що створює перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху, у тому числі:
  • зупинка ближче 30 м від посадкових майданчиків громадського транспорту або від дорожнього знаку такої зупинки з обох боків;
  • зупинка на пішохідних переходах і ближче 10 метрів від них з обох сторін;
  • зупинка ближче 10 м від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду;
  • зупинка на перехрестях та ближче 10 метрів від них з обох боків;
  • стоянка в місцях, де створюється перешкода для руху пішоходів;
  • штраф у розмірі 510 грн з тимчасовим затриманням (евакуацією) автомобіля.

Наголошується, що на сьогодні є проблеми щодо фіксації правопорушень, через відсутність якісного обладнання фотофіксації, тому інспектори повинні "в ручну" фіксувати правопорушення. Також на місці друкується штраф, який кладуть на лобове скло автомобіля.

Порушення автомобіліста інспектор з'ясовує, з огляду усіх матеріалів в офісі інспекції. Постанови про адміністративні стягнення надсилаються правопорушнику у зазначений законом термін, а саме протягом 3 днів з моменту винесення постанови про адміністративне стягнення.

Варто зазначити, що інспектори не мають права брати готівку за оплату штрафу, адже за це передбачено штраф розміром від 15 до 70 неоподатковуваних мінімумів.

Як повідомляли Українські Новини, у тестовому режимі київські інспектори почали працювати в квітні цього року.

Раніше в Києві на новому скляному мосту сталося два інциденти з автомобілями. Спочатку на нього заїхав водій Мерседеса, а пізніше через те саме правопорушення другому водієві був виписаний штраф.

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