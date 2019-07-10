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10 липня 2019, середа, 15:06 14
Кабмін 2019-07-10T16:00:02+03:00
Українські Новини
Охочі усиновити дитину тепер будуть проходити обов'язкову підготовку

Охочі усиновити дитину тепер будуть проходити обов'язкову підготовку

Дитина і дорослий. Фото: newsler.info
Дитина і дорослий. Фото: newsler.info

Кабінет Міністрів передбачив обов'язкову підготовку для охочих усиновити дитину-сироту.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства соціальної політики з посиланням на рішення уряду, передають Українські Новини.

"Нормами зазначеної постанови передбачено запровадження обов'язкової підготовки для громадян України, які бажають усиновити дитину-сироту, дитину, позбавлену батьківського піклування, удосконалення роботи служб у справах дітей з кандидатами в усиновлювачі з ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, та створення постійно діючої комісії з питань міжнародного усиновлення", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, реалізація акта забезпечить максимальну відкритість і прозорість процедури усиновлення, мінімізує корупційні ризики та корупційні складові в процесі усиновлення, а також забезпечить врахування інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Як повідомляли Українські Новини, 20 червня Президент Володимир Зеленський підписав перший закон - про відпустки усиновителів дітей-сиріт, яким встановлено, що у разі усиновлення дитини одним з подружжя надається 56-денну оплачувану відпустку без урахування святкових і неробочих днів.

Раніше уповноважений Президента з прав дитини розповів, скільки в Україні сиріт.

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