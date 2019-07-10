Президент Володимир Зеленський, який зі скандалом вигнав секретаря Бориспільської міськради із зустрічі, доручив новопризначеному голові Київської обласної державної адміністрації Михайлу Бно-Айріяну забезпечити будівництво нової лікарні в Борисполі (Київська область) протягом 1 року.

Про це він сказав під час візиту до Борисполя для представлення нового голови обладміністрації, передають Українські Новини.

"Я хочу, щоб на цьому тижні новий голова зібрав усіх за столом (мера, голови районної адміністрації) і ви написали план, щоб через рік була нова лікарня. Якщо на цьому засіданні всі будуть кричати і не вирішуватимуть, голова скаже мені, і я буду щодо мера звертатися до ради, щодо голів - всіх звільнимо", - сказав він.

Під час візиту Зеленський просив у чиновників пояснити причини низки проблемних питань.

Секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок викликався відповідати найчастіше і перебивати інших.

При цьому, коли він вирішив виступити вперше, то паралельно знімав відео на телефоні.

"Почніть вирішувати питання, не займаючись піаром і рекламою. Будь ласка, заховайте телефон і підійдіть до мікрофона. Я на телебаченні 20 років працював і знаю, що камера - це все, але зараз є більш важливі питання", - сказав йому Зеленський.

Під час наради після одного з чергових виступів Годунка Зеленський назвав його бандитом і закликав покинути зал.

"Коли дуже багато кричать, я завжди прошу знайти мені в інтеренті щось про людину. Мені 42 роки майже, і я на своєму віку бачив багато людей. Я тут прочитав в газеті, що член "Батьківщини", секретар Бориспільської міської ради - раніше був засуджений за розбій, поєднаний з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень. Скажіть, Ярославе Михайловичу, це ви? Це правда чи ні? Вийдіть звідси! Вийди звідси, розбійник! Погано чуєш мене? англійською: exit", - сказав йому Зеленський.

Годунок намагався відповісти і не покидав зал, але його вивела охорона.

"Та йди вже, Господи! Чуєте чи ні? Іди гуляй, Господи! Вибачте, емоції. Не люблю бандитів просто", - сказав Зеленський.

Мера Борисполя Анатолія Федорчука Зеленський попросив відповісти на питання, переданей йому громадянами про те, "чому на очисщення озер Борисполя витратили 18 млн гривень, але за фактом на дні майже метр фекалій".

Федорчук звинуватив у цьому самих людей, через це Зеленський порівняв його висловлювання зі словами міністра соціальної політики Андрія Реви.

"Я не знаю, яке це озеро, але, на жаль, культура наших людей низька. Ми почистили озеро, а окремі люди..." - почав відповідати Федорчук.

Зеленський уточнив, чи має мер на увазі, що люди "метр нагадили", на що Федорчук відповів, що є й такі приклади.

"Ви що, знущаєтесь? Я такого ще не чув. Люди винні, що ми не почистили. Я пам'ятаю, що коли ще не був Президентом, хтось із міністрів сказав, що у нас проблема (бідності) в тому, що люди дуже багато їдять. А у вас зворотна ситуація: дуже багато... ", - сказав, сміючись Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський зі скандалом вигнав секретаря Бориспільської міськради із зустрічі.

Зеленський звільнив 3 голів райадміністрацій в Закарпатській області.

Також Зеленський знову влаштував масштабну хвилю звільнень в трьох областях України.