Президент Володимир Зеленський, який зі скандалом вигнав секретаря Бориспільської міськради із зустрічі, доручив новопризначеному голові Київської обласної державної адміністрації Михайлу Бно-Айріяну забезпечити будівництво нової лікарні в Борисполі (Київська область) протягом 1 року.\r\nПро це він сказав під час візиту до Борисполя для представлення нового голови обладміністрації, передають Українські Новини.\r\n"Я хочу, щоб на цьому тижні новий голова зібрав усіх за столом (мера, голови районної адміністрації) і ви написали план, щоб через рік була нова лікарня. Якщо на цьому засіданні всі будуть кричати і не вирішуватимуть, голова скаже мені, і я буду щодо мера звертатися до ради, щодо голів - всіх звільнимо", - сказав він.\r\nПід час візиту Зеленський просив у чиновників пояснити причини низки проблемних питань.\r\nСекретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок викликався відповідати найчастіше і перебивати інших.\r\nПри цьому, коли він вирішив виступити вперше, то паралельно знімав відео на телефоні.\r\n"Почніть вирішувати питання, не займаючись піаром і рекламою. Будь ласка, заховайте телефон і підійдіть до мікрофона. Я на телебаченні 20 років працював і знаю, що камера - це все, але зараз є більш важливі питання", - сказав йому Зеленський.\r\nПід час наради після одного з чергових виступів Годунка Зеленський назвав його бандитом і закликав покинути зал.\r\n"Коли дуже багато кричать, я завжди прошу знайти мені в інтеренті щось про людину. Мені 42 роки майже, і я на своєму віку бачив багато людей. Я тут прочитав в газеті, що член "Батьківщини", секретар Бориспільської міської ради - раніше був засуджений за розбій, поєднаний з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень. Скажіть, Ярославе Михайловичу, це ви? Це правда чи ні? Вийдіть звідси! Вийди звідси, розбійник! Погано чуєш мене? англійською: exit", - сказав йому Зеленський.\r\nГодунок намагався відповісти і не покидав зал, але його вивела охорона.\r\n"Та йди вже, Господи! Чуєте чи ні? Іди гуляй, Господи! Вибачте, емоції. Не люблю бандитів просто", - сказав Зеленський.\r\nМера Борисполя Анатолія Федорчука Зеленський попросив відповісти на питання, переданей йому громадянами про те, "чому на очисщення озер Борисполя витратили 18 млн гривень, але за фактом на дні майже метр фекалій".\r\nФедорчук звинуватив у цьому самих людей, через це Зеленський порівняв його висловлювання зі словами міністра соціальної політики Андрія Реви.\r\n"Я не знаю, яке це озеро, але, на жаль, культура наших людей низька. Ми почистили озеро, а окремі люди..." - почав відповідати Федорчук.\r\nЗеленський уточнив, чи має мер на увазі, що люди "метр нагадили", на що Федорчук відповів, що є й такі приклади.\r\n"Ви що, знущаєтесь? Я такого ще не чув. Люди винні, що ми не почистили. Я пам'ятаю, що коли ще не був Президентом, хтось із міністрів сказав, що у нас проблема (бідності) в тому, що люди дуже багато їдять. А у вас зворотна ситуація: дуже багато... ", - сказав, сміючись Зеленський.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський зі скандалом вигнав секретаря Бориспільської міськради із зустрічі.\r\nЗеленський звільнив 3 голів райадміністрацій в Закарпатській області.\r\nТакож Зеленський знову влаштував масштабну хвилю звільнень в трьох областях України.