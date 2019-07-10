СхідГЗК приєднається до "Енергоатому"

Кабінет Міністрів схвалив реорганізацію державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (Жовті Води, Дніпропетровська область) шляхом приєднання його до національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом".\r\nДане рішення було ухвалене на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.\r\nНаголошується, що приєднання СхідГЗК до "Енергоатому" дозволить створити інтегровану інфраструктуру, яка буде включати в себе потужності по видобутку і переробці уранової сировини і генерації електроенергії атомними станціями.\r\nТакож "Енергоатом" отримає базу для цирконієвого виробництва, розвиток якого дасть можливість самостійно виробляти цирконієві комплектуючі для ядерного палива.\r\nДану постанову було прийнято та відправлено на доопрацювання.\r\nПри цьому, представник Президента Володимира Зеленського в Кабміні Андрій Герус заявив, що приєднання СхідГЗК до "Енергоатому" повинно бути узгоджене з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).\r\n"Сьогодні уряд розглядав питання приєднання СхідГЗК до "Енергоатому". Там є технічний момент, що це приєднання повинно бути погоджено з ЄБРР, який має кредитну угоду з "Енергоатом", - сказав він.\r\nТакож Герус додав, що дане рішення необхідно прийняти з доопрацюванням, чи відкласти публікацію постанови Кабміну до його узгодження з ЄБРР.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у травні Кабмін вивів з держвласності Калуську ТЕЦ.\r\nТакож введення ринку електроенергії дозволить модернізувати НАЕК "Енергоатом".