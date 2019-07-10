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10 липня 2019, середа, 13:05 17
Економіка 2019-07-10T14:00:02+03:00
Українські Новини
СхідГЗК приєднається до "Енергоатому"

СхідГЗК приєднається до "Енергоатому"

Кабінет Міністрів схвалив реорганізацію державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (Жовті Води, Дніпропетровська область) шляхом приєднання його до національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом".

Дане рішення було ухвалене на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

Наголошується, що приєднання СхідГЗК до "Енергоатому" дозволить створити інтегровану інфраструктуру, яка буде включати в себе потужності по видобутку і переробці уранової сировини і генерації електроенергії атомними станціями.

Також "Енергоатом" отримає базу для цирконієвого виробництва, розвиток якого дасть можливість самостійно виробляти цирконієві комплектуючі для ядерного палива.

Дану постанову було прийнято та відправлено на доопрацювання.

При цьому, представник Президента Володимира Зеленського в Кабміні Андрій Герус заявив, що приєднання СхідГЗК до "Енергоатому" повинно бути узгоджене з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).

"Сьогодні уряд розглядав питання приєднання СхідГЗК до "Енергоатому". Там є технічний момент, що це приєднання повинно бути погоджено з ЄБРР, який має кредитну угоду з "Енергоатом", - сказав він.

Також Герус додав, що дане рішення необхідно прийняти з доопрацюванням, чи відкласти публікацію постанови Кабміну до його узгодження з ЄБРР.

Як повідомляли "Українські Новини", у травні Кабмін вивів з держвласності Калуську ТЕЦ.

Також введення ринку електроенергії дозволить модернізувати НАЕК "Енергоатом".

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