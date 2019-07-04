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  • Введение рынка электроэнергии позволит модернизировать НАЭК "Энергоатом", - первый заместитель генерального директора ОП "Энергоатом-Трейдинг" Сутченко
04 июля 2019, четверг, 13:24 724
Экономика 2019-07-04T14:30:03+03:00
Українські Новини
Введение рынка электроэнергии позволит модернизировать НАЭК "Энергоатом", - первый заместитель генерального ди

Введение рынка электроэнергии позволит модернизировать НАЭК "Энергоатом", - первый заместитель генерального директора ОП "Энергоатом-Трейдинг" Сутченко

Функционирование нового рынка электроэнергии позволит "Энергоатому" получать дополнительные средства, которые будут направлены на модернизацию. Об этом заявил первый заместитель генерального директора ОП "Энергоатом-Трейдинг" по продажам на оптовом рынке Роман Сутченко в комментарии телеканалу "Украина".

"Новая модель рынка создает возможности для того, чтобы обеспечивать восстановление энергетических мощностей компании. Потому что компания получает дополнительную прибыль", - отметил Сутченко.

По его мнению, в результате модернизации энергокомпаний будет расти их мощность, что  обеспечит увеличение экспорта электроэнергии и рост поступлений в государственный бюджет.

"Обновление и развитие генераций увеличит экспортные мощности Украины. А это повысит поступления в бюджет страны", - сказал Сутченко.

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Закона Украины "О рынке электроэнергии". Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточныий рынок, балансирующий рынок.

По определенным правительством условиями PSO НАЭК "Энергоатом" обязан продавать по двусторонним договорам, заключаемым на электронных аукционах, до 90% производимого объема электроэнергии по предельной цене (установленной в апреле-мае), остальную электроэнергию компания может продавать по свободным ценам.

Больше новостей о: Электроэнергия Энергоатом Энергоатом-Трейдинг Новый рынок электроэнергии Роман Сутченко

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